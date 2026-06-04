«Платформа роста»: саратовская делегация начала участие в ПМЭФ с обсуждения мегапроекта

Фото: Правительство Саратовской области

Делегация из Саратовской области начала свое участие в Петербургском международном экономическом форуме текущего года с переговоров с руководством RWB, представляющей собой союз Wildberries и Russ. Информацией об этом поделился глава региона Роман Бусаргин.

На встрече были затронуты насущные проблемы, касающиеся реализации крупного инвестиционного проекта по созданию обширного логистического центра. После завершения всех работ его площадь будет составлять более двухсот тысяч квадратных метров.

В настоящее время строительство данного центра находится на третьей стадии. Идет процесс подведения коммуникаций и благоустройства прилегающей территории. Ожидается, что центр будет введен в эксплуатацию в этом году.

Также были детально рассмотрены перспективы дальнейшего участия саратовских компаний в комплексной программе развития бизнеса под названием «Платформа роста», соглашение о которой было подписано на ПМЭФ в предыдущем году. Эта инициатива, являющаяся результатом сотрудничества компании и Агентства стратегических инициатив, уже оказала значительную помощь многим предпринимателям, способствуя увеличению их оборота на маркетплейсе в среднем более чем на 80%. Саратовская область представила список из 28 предприятий, которые получат расширенное содействие и инструменты для улучшения своих позиций на рынке.