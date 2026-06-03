Сибирский характер Саратовского театрального мая

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В мае Минкультуры России сделало саратовцам отличный подарок – на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова состоялись «Большие гастроли» Тюменского Большого драматического театра. Одноименная федеральная программа стала для россиян «ключиком», который открывает для них двери в театры других городов, причем для этого не нужно покидать свой, родной. Ну, правда, соберешься спонтанно в Сибирь на целую неделю, чтобы посмотреть четыре спектакля выдающегося Тюменского БДТ? Вряд ли. Федеральная программа восполняет этот пробел.

На пути к театральному туризму

«Большие гастроли» значительно расширяют для театрального зрителя его личную карту театральной насмотренности. Об этом гости говорили и во время пресс-конференции, предваряющей гастроли. Директор ТБДТ Кристина Тихонова сообщила, что апрельские «Большие гастроли» Саратовского академического театра драмы в Тюмени сибирская публика обсуждает до сих пор, настолько яркими оказались впечатления от репертуара и мощи актерского таланта театра имени И.А. Слонова. Спектакль «Королева» Фридриха Шиллера, детектив «Свидетель обвинения» Агаты Кристи, психологическая драма «Кроткая» Ф.М.Достоевского, комедия «Правда – хорошо, а счастье лучше» Александра Островского из репертуара Академдрамы сопровождались долгими овациями.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Кристина Тихонова также подчеркнула самобытность и традиции Саратовской театральной школы. Руководитель ТБДТ с благодарностью отметила, что в кадровом плане между театральными Саратовом и Тюменью сложились многолетние связи. В труппе БДТ сейчас служат десять саратовцев. Тюменцы также есть в труппах театров нашего города.

В пресс-конференции участвовал премьер Тюменского БДТ Александр Тихонов. Ученик легендарной актрисы и педагога Саратовской театральной школы Валентины Александровны Ермаковой, однокашник Заслуженного артиста России Игоря Баголея с благодарностью вспоминал уроки мастера, ее умение увидеть в юном человеке актерское начало и убедить его прийти в профессию.

Ошеломительный «Бег» и колоритная Диканька

Афишу «Больших гастролей» Тюменского Большого драматического театра составили трагифарс «Бег» Михаила Булгакова, мелодрама «Наш городок» Торнтона Уайлдера, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя и «Ханума» Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам пьесы Авксентия Цагарели.

… «Мусорный ветер, дым из трубы, Плач природы, смех сатаны, А всё оттого, что мы Любили ловить ветра и разбрасывать камни». Строки из песни группы «Крематорий» очень подходят в качестве эпиграфа к спектаклю «Бег», а, может быть, и поэтического пересказа.

Здесь тягостный исторический перелом времени превращается в безвременье в сердце каждого и его личную агонию. Здесь буквально разбрасывают гигантские камни-черепа, — символ утраченного прошлого и хрупкости бытия. И собирают камни - в суете и лихорадке «тараканьих бегов», но находят лишь пустоту.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Вихрь, уносящий людей в никуда, - отдельный полноправный персонаж-образ спектакля. Он слышится в завывании вьюги, приносит к ногам зрителей обрывки мусорных мешков, в которые безжалостно пакуют расстрелянных. Ветер перемен агрессивным маятником раскачивает свисающую из-под колосников гигантскую иглу (ее будут пытать Голубкова). Повалены огромные яйца Фаберже, ослепительная белизна которых только подчеркивает ненужность этого хлама.

К существованию актеров в постановке лауреата Госпремии Александра Баргмана более всего подходит эпитет «мощно». Александр Тихонов создает образ генерала Хлудова, который ошеломляет парадоксальностью. В первом акте мы видим Романа Валерьяновича подвязанным пуховым платком, в пальто с детскими варежками на резинках, красно-воспаленными глазами и нервным тиком. Он настолько раздавлен картиной разрушенного мира, что с адресованным самому себе садизмом отдает приказы о расстреле с по-детски капризной решимостью в голосе. Больной физически и поглощенный вселенской тоской, к финалу обреченно-уставший Хлудов обретает покой человека, прошедшего через муки ада, устроенного собственной совестью. Роскошен отчаянно не сдающийся жизни генерал Чарнота. Его витальная сила такова, что Григорий Лукьянович забирает внимание (и сердце) сразу же. Очень глубок образ Люськи, которая предпочла любви в нищете тоску в «золотой клетке». Дуэт Николая Аузина и Кристины Тихоновой стал отдельным спектаклем в спектакле. Принявшие правила игры, Чарнота и Люська в финальном диалоге обмениваются настолько проникновенными взглядами, что сожаление об их исковерканной судьбе отдается слезами.

Пронзительную историю о людях, потерявших опору и пытающихся выжить в чудовищном вихре, актеры Тюменского БДТ исполняют с болезненным сочувствием. И делают это блистательно.

Саратовцы устроили овации тюменцам как в этот вечер, так и в последующие, когда зрители смеялись и плакали вместе с обитателями «Нашего городка»; ощущали полноту бытия, побывав в колоритной Диканьке; радовались проделкам изобретательной Ханумы.

… Во время пресс-конференции руководство Тюменского БДТ назвало программу «Большие гастроли» хорошим инструментом для развития в России театрального туризма. Сложно с этим не согласиться. У саратовского зрителя появилась еще одна точка на карте, которая зовет за новыми впечатлениями. Спасибо, Тюмень!