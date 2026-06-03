Балаковская АЭС наградила около 300 отличников учёбы, юных художников и фотографов в рамках отраслевых проектов

Фото: Балаковская АЭС

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В зале центра культуры и спорта первичной профсоюзной организации Балаковской АЭС (г. Балаково, Саратовская область) в рамках конкурсов «Школьник Росатома: собери портфель пятерок», «Детский рисунок по охране труда» и «Территория успеха: в объятиях природы» наградили 176 отличников учебы, 71 юного художника и 24 фотографа.

Фото: Балаковская АЭС

Конкурс «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» проводится ежегодно. Участвуют дети сотрудников атомной станции - ученики 2-11 классов школ города Балаково и Балаковского муниципального района (Саратовская область). Задача акции - поощрить учеников с отличной успеваемостью, отметить заслуги родителей в воспитании детей-отличников. В конце учебного года ребят наградили почетными грамотами и денежными сертификатами.

Фото: Балаковская АЭС

За участие и победу в конкурсах «Территория успеха: в объятиях природы» и «Детский рисунок по охране труда» юных творцов также награжддили дипломами победителей, грамотами и памятными призами.

«Учебный год закончился, пришла пора каникул. Поздравляю учеников с отличным завершением, вы - молодцы! С каждым годом будет сложнее, но чем лучше вы учитесь сейчас, тем легче вам будет потом. Желаю, чтобы ваши каникулы были интересными и незабываемыми. Продолжайте учиться на отлично и приходите работать на Балаковскую АЭС!», - поздравил ребят директор Балаковской АЭС Юрий Максимов.

Фото: Балаковская АЭС

Ребят также поздравили заместитель директора по управлению персоналом Юрий Мезенцев, заместитель председателя ППО Лариса Галахова и специалист по связям с общественностью управления коммуникаций Анна Шевченко.

Фото: Балаковская АЭС

С вокальными, танцевальными и цирковыми номерами перед гостями выступили творческие коллективы центра культуры и спорта ППО. Среди артистов тоже отметились отличники, художники и фотографы. Победители конкурсов наградили друг друга шумными аплодисментами, а завершили мероприятие мороженым.

Справка:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников, студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных и творческих проектов.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России.

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