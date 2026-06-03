Юные «Профессионалы» креативных индустрий

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В Нижнем Новгороде были объявлены результаты финального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы», охватывающего сферы креативных индустрий и информационных технологий. В соревнованиях приняли участие более 10 тысяч человек, представляющих 89 российских регионов и 19 дружественных стран. Награждение победителей и призеров медалями различных достоинств провели вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что движение «Профессионалы», развиваемое в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по инициативе Президента Владимира Путина, предоставляет молодым людям платформу для демонстрации профессиональных навыков и начала успешной карьеры. Он подчеркнул важность поддержки движения более чем 10 тысячами компаний и предприятий, предложивших конкурсантам свыше 50 тысяч стажировок и вакансий. Чернышенко поздравил финалистов в областях креатива и IT, а также выразил благодарность их наставникам за вклад в развитие молодежи.

Серебряную медаль в командном зачете по направлению «Нейросети и большие данные» получил Климентий Петровский, студент Саратовского архитектурно-строительного колледжа. Его соотечественник, Игорь Савинков из Профессионально-педагогического колледжа Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., завоевал серебро в командном состязании по компетенции «Разработка виртуальных миров». Третье место в номинации «Дизайн интерьеров» занял Роман Александрович Капенкин, преподаватель Саратовского архитектурно-строительного колледжа, выступавший от Саратовского областного объединения организаций профсоюзов «Союз Саратовских Архитекторов».

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат служит эффективным социальным лифтом, открывая для участников реальные карьерные возможности. Победителям и призерам, а также их наставникам, предусмотрены значительные премии от Правительства РФ. Кроме того, участники автоматически получают оценку «отлично» за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения. Кравцов также выделил, что финал чемпионата «Профессионалы» создает уникальную синергию между сферами образования, индустрии и студенческого сообщества, способствуя ускоренному внедрению технологий в учебный процесс и подготовке специалистов для решения задач, максимально приближенных к реальным условиям производства.