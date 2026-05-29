Новая дорога к сарминским тюльпанам

В Ершовском районе отремонтируют дорогу – часть маршрута до заповедника «Сарминская тюльпанная степь»

Автоподъезд к поселку Новосельский протяженностью 8,2 км обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным

Специалисты министерства дорожного хозяйства области встретились с жителями поселка Новосельский и сообщили о предстоящих работах на объекте. На территории Новосельского муниципального образования функционируют три сельскохозяйственных предприятия и двенадцать крестьянско-фермерских хозяйств, для которых автоподъезд является важной транспортной артерией для вывоза продукции и доставки ресурсов.

«В распутицу по дороге практически невозможно добраться: большегрузы сильно «продавили» покрытие, местами настолько большие выбоины, что машина может застрять» - поделились жители.

Автоподъезд к п. Новосельский входит в состав школьного маршрута. Кроме того, на территории муниципального образования находится природоохранный объект – заповедник «Сарминская тюльпанная степь».

