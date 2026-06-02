Признание хранителей русского слова

Директор Централизованной библиотечной системы г. Саратова Ирина Лебедева представила Саратовскую область на торжественном мероприятии в Российской государственной библиотеке, посвящённом Общероссийскому дню библиотек. По итогам мероприятия Ирина Андреевна была награждена Грамотой Министерства культуры Российской Федерации в номинации «Родная речь: Хранители русского слова» и получила памятный знак. Награды вручили статс секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Владимировна Алексеева и Президент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Валерьевич Дуда.

- Эта заслуженная награда — важное признание труда всех сотрудников библиотек Саратовской области. Наши библиотеки не только хранят книжные фонды, но и активно работают над популяризацией русского языка, проводят просветительские программы, поддерживают чтение у детей и взрослых, а также совершенствуют сервис для посетителей. Признание на федеральном уровне подтверждает, что выбранный нами путь развития отвечает высоким профессиональным стандартам и приносит ощутимую пользу региону, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

«Для нас это не только личная награда, но и важный знак признания труда всего коллектива. Библиотеки — это места, где формируется уважение к слову и традициям, где каждый может встретить книгу, найти ответы и вдохновение», — отметила Ирина Лебедева.

Профессиональная работа библиотекарей и их вклад в сохранение русского языка заслуживают особой поддержки. Награждение в номинации „Родная речь: Хранители русского слова“ подчёркивает важность тех инициатив, которые делают язык живым и доступным для новых поколений.