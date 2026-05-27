Саратовцы активно выступают за комфортную городскую среду

Свыше 300 тысяч жителей Саратовской области уже отдали свои голоса в рамках общероссийского проекта по выбору объектов для благоустройства. До закрытия онлайн-голосования, которое состоится 12 июня, осталось всего 17 дней, поэтому у каждого гражданина региона еще есть шанс повлиять на то, какая территория будет преображена в приоритетном порядке.

Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а именно его федеральной программы «Создание комфортной городской среды», предложенной Президентом Владимиром Путиным.

Следует напомнить, что в текущем году на суд избирателей представлено 195 объектов, расположенных во всех муниципальных образованиях области. В список претендентов вошли парки, скверы, спортивные объекты, набережные, детские игровые зоны, а также мемориальные комплексы, посвященные участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

- Всероссийское голосование зарекомендовало себя как один из наиболее действенных инструментов привлечения горожан к решению урбанистических задач. Сначала сами жители выдвигают предложения по благоустройству, а затем выбирают наиболее приоритетные объекты. В рамках нацпроекта в регионе уже преобразилась 1461 территория. Принять участие в голосовании можно на официальной платформе http://zagorodsreda.gosuslugi.ru, — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Михаил Бутылкин.