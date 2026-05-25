На маршруте "108 минут": Сергей Крикалев посетил Парк покорителей космоса

Покоритель космоса Сергей Крикалёв почтил память первого человека, достигшего звёзд, посетив мемориальный комплекс, посвящённый Юрию Гагарину.

Сегодня Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Парк Покорителей космоса" имени Ю.А. Гагарина принял в своих стенах прославленного космонавта, дважды Героя Советского Союза и Российской Федерации, Сергея Константиновича Крикалёва – деятеля, чьё имя неразрывно связано с летописью покорения Вселенной.

Обладая богатейшим опытом космических полётов, Сергей Константинович провёл в околоземном пространстве рекордные 803 дня, совершив шесть экспедиций. Его выдающиеся заслуги в освоении космоса отмечены множеством высших государственных и профессиональных наград. Кроме того, он является мастером спорта СССР, заслуженным мастером спорта России, многократным чемпионом СССР, мира и Европы по высшему пилотажу на планерах в составе команд.

Во время своего пребывания в парке, Сергей Константинович прогулялся по его территории, уделив особое внимание Аллее космонавтов, где установлен мемориальный барельеф, увековечивший его образ.

В ходе экскурсии он искренне поделился своим опытом подготовки к полётам, раскрыл нюансы предстартовых ритуалов и суеверий, а также рассказал о повседневной жизни экипажей на орбите и их досуге.

"Парк Покорителей космоса" продолжает играть важную роль в сохранении и популяризации наследия отечественной космонавтики, вдохновляя молодое поколение на свершения и осуществление смелых мечтаний о покорении космоса.