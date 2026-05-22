«Золушка» - супер!: на Собиновском фестивале показали яркую интерпретацию балета Прокофьева

Во второй вечер XXXIX Собиновского музыкального фестиваля на Новой сцене был показан балет на музыку Сергея Прокофьева «Золушка». Балетмейстер Кирилл Симонов выпустил премьеру в Академопере в 2016 году, но и сегодня спектакль притягивает внимание ценителей классической хореографии мастерством артистов балета и ярким решением. К названию балета постановщик добавил приставку «Супер-».

Кирилл Симонов поселил заглавную героиню в Страну Труда со всей атрибутикой советского быта 20-30-х годов. Но сочтем темпоральные привязки условностью и позволим себе «зарифмовать» саратовскую версию с «Карнавальной ночью» Эльдара Рязанова, вернее с песенкой, в которой «Работница питания, Приставлена к борщам».

Смотришь на то, с какой непосредственностью, легкостью и достоинством порхает Золушка (Миу Сибагаки) по столовой с громоздкими чанами и кастрюлями, и слова из «карнавальной» песенки тут же приходят на ум. Золушка в исполнении Миу - лёгкая и изящная, но со стержнем. Она легко вписывается в предлагаемое временное пространство - девушка-труженица, но возвышенная и мечтательная, которая при помощи Феи легко превращается в королеву красоты.

Мачеха-директор завода в исполнении Натальи Колосовой наделена гротесковыми красками. Шарм, кураж, юмор, - прима Саратовского театра оперы и балета дарит зрителям бесконечное удовольствие безграничными гранями своего дарования. Вместе с двумя дочерьми властная жеманница-мачеха стремится в соседнее - Заморское Королевство. Там жизнь, полная забав, бьет ключом. Там затевается грандиозный бал.

Но Золушка-то заслужила потанцевать в бальном платье в первую очередь. И Фея, по совместительству главный инженер завода и лидер профсоюзной организации, не может допустить такой несправедливости. Софья Букатина в этом образе тонка и грациозна как внешне, так и в рисунке танца. В ней легкость волшебства сочетается с прямолинейностью реальной веры в справедливость.

У Симонова вышла поразительно внятная, светлая история. Мы видим, конечно, если и сказку, то для взрослых. В спектакле есть пикантные сцены, в которых Мачеха сама не прочь захомутать Принца-одиночку. Аскетичное сценическое убранство тоже больше подходит для зрелой публики. Серый бетонный занавес Страны Труда, где почти все, собственно, на труде и сосредоточены, во втором действии при помощи игры света превращается в бьющие софитами зеркала Заморского Королевства. Художник Сергей Болдырев ограничивается практически установкой всего лишь одной этой стены в центре сцены и буфетной стойкой слева, почти за кулисами. Ему важнее световая игра. И темное небо над Страной Труда гораздо эффектнее чем блистающий разноцветными огоньками звезд небосвод Заморского Королевства. Последний отсылает к фальши мира так называемых самопровозглашенных «звезд», которые своей жизненной философией определили скучную праздность.

Приглушенные тона, в которых происходит основное действие, не отвлекают от самих героев. Изящество, порхающая созидательность Золушки подчеркивается брутальной элегантностью Принца в изящном исполнении премьера Музыкального театра Республики Карелия Антона Дьячка. Артисту очень идет этот образ состоявшегося и обласканного женским вниманием молодого человека, который ищет настоящей любви. В постановке герои и их окружение вальсируют, танцуют под музыку Прокофьева ... твист. И ловишь себя на мысли: постановка Симонова подкупает тем, что сюжет считывается и без либретто, над которым, впрочем, так серьезно поработала Ольга Погодина. А Кирилл Симонов соткал хореографическое полотно, эстетически оправданное и художественно доказательное. Оттого мысль, звучащая в спектакле, чиста как слеза младенца. Она заключается в том, что жаждущий чистой любви ее обязательно найдет. Мысль звучит триумфально в финальных лозунгах, с которыми артисты выходят к публике: «Радость, пой», «Даешь новые формы», «Реет новое искусство». И оно действительно реет. Потому что настоящее!

Зал наградил артистов продолжительными овациями.