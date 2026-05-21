Фонд президентских грантов - в помощь саратовским НКО

В пресс-центре «Комсомольская правда — Саратов» состоялся брифинг представителей некоммерческих организаций области. Участники рассказали о результатах реализации социальных проектов, направленных на укрепление здоровья граждан и формирование здорового образа жизни, которые были воплощены в жизнь благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Начальник управления внутренней политики министерства внутренней региональной и муниципальной политики области Ольга Крылова отметила ключевую роль некоммерческого сектора в жизни региона. Она подчеркнула, что проекты-победители конкурсов Фонда президентских грантов отличает высокий уровень профессионализма и социальной ответственности, что способствует развитию Саратовской области.

Ольга Крылова подчеркнула, что некоммерческому сектору министерством оказывается необходимая методическая и информационная поддержка, в том числе в плане подготовки социальных проектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

В рамках брифинга директор АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов презентовал проект «Донорство — стиль жизни», являющийся продолжением межрегиональных инициатив 2024–2025 годов. Уникальность нового этапа — развитие молодежного волонтерства. Пилотной площадкой станут информационные встречи, проводимые силами самих студентов. При организационной и методической поддержке специалистов АНО «Донор Волга» и региональных партнеров они будут популяризировать безвозмездное донорство крови в своей среде, формируя моду на здоровый образ жизни и социальную активность.

Руководитель Саратовской региональной общественной организации «Жизнь» Наталия Биюн представила проект, главная цель которого — помощь людям, столкнувшимся с онкологическим диагнозом. Проект «Здравствуй, Жизнь!» направлен на оказание профессиональной психологической поддержки пациентам по всей области. Работа строится на двух ключевых направлениях - индивидуальные консультации и специализированные группы психологической поддержки.

Елена Гранкина, директор АНО «Под Покровом», познакомила с проектом, целевой аудиторией которого стали матери репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет), воспитывающие детей в трудной жизненной ситуации. Инновационность инициативы заключается в комплексном подходе: в работе с женщинами используются не только социально-медицинские, но и профилактические, а также спортивные формы занятости. Такой симбиоз позволяет эффективно формировать навыки здорового образа жизни и прицельно работать над укреплением репродуктивного здоровья представительниц наиболее уязвимой категории граждан.

Все представленные проекты объединяет общая цель — усиление мер социальной поддержки и повышение качества жизни жителей региона через развитие волонтерства, повышение доступности психологической помощи и системное продвижение культуры здорового образа жизни.

