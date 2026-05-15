И настала «Оттепель»

Фото: Саратовский академический театр драмы

Весенняя премьера Саратовского академического театра драмы – спектакль «Оттепель» режиссера Ивана Комарова – стала едва ли не самым ожидаемым спектаклем театрального репертуара Саратова в уходящем сезоне в целом.

Единство культурного контекста

Атмосфера «Оттепели» начала формироваться задолго до первого показа. В Доме кино состоялся специальный показ фильма «Я шагаю по Москве» с участием кинокритика Станислава Дединского, организованный директором Дома Татьяной Зориной.

Участники встречи попытались ответить на вопрос, почему фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» сохраняет статус ключевого кинообраза свободы.

Фестиваль «Саратовские страдания», организовавший вечер, с первых минут обозначил формат мероприятия: это не только представление новой театральной работы, но и диалог о кинематографе, опирающийся на мировое киноискусство. Драматический театр, являясь одним из ключевых партнеров, стал для такого обмена мнениями превосходной локацией.

В театре прошла совершенно пронзительная встреча в рамках проекта Ольги Харитоновой «Легенды драмы», посвящённая Геннадию Шпаликову и истории Саратовского театра времён режиссера Антона Кузнецова. Эти события стали не просто промо-акциями, а частью единого культурного контекста, в котором рождался спектакль.

Фотосессия актёров в Институте филологии и журналистики СГУ стала современной рифмой к легендарным вечерам поэзии в Политехническом музее, а сама сцена превратилась в пространство, где оживают не только исторические события, но и дух времени.

Синтез искусств

Премьера Драмы рифмуется с кино Данелия внешней простотой и отсутствием явного сюжета. На сцене переплетаются театральные сцены, музыкальные номера на стихи шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Роберта Рождественского, специально написанные для спектакля, и видеоряд с фрагментами культовых фильмов.

Актерский ансамбль театра имени И.А.Слонова не перестает поражать безграничностью своих возможностей. Артисты синтетического таланта лицедействуют, находясь в высшей степени любви к происходящему. Корифеи театра драмы отвечают в спектакле за «устоявшееся прошлое». Заслуженный артист РФ Виктор Мамонов дает симпатичную пародию на вождя мирового пролетариата; Никита Хрущев в исполнении Андрея Казакова, вначале растерян, а затем самозабвенно потрясает огромным легендарным ботинком. Очень многослойный и наполненный образ Парторга, каким его создала Татьяна Родионова. Внешне зрители увидят в нем черты вершителя творческих судеб 60-х, министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Но это именно черты. Творческий шарж, добрая карикатура - Комаров прибегает к этим краскам, чтобы зритель отчетливее ощутил контраст между действием первым, в котором все по-разному, но с единым озорным драйвом пребывают в состоянии предвкушения светлых перемен, и вторым - с его нарастающим драматизмом.

Гиперталанты и мегаобразы

Каждый из актеров создает мегаобраз, выходящий за рамки изображения персонажа. Александр Островной из спектакля в спектакль Ивана Комарова мастерски совершенствует свою способность пребывать в ипостаси, которая в литературоведении обозначена термином «образ автора». И поэтому его рассказчик в «Оттепели» является не только многомерной фигурой с внешностью режиссера Марлена Хуциева, которому пришлось по велению партии переснять фильм «Застава Ильича», но и почти бесплотным духом эпох «оттепели». Не разъять на атомы то, как существует Зоя Юдина, солируя со стихотворением Беллы Ахмадулиной. Главная струна, которая помогает создать образ актрисе и гражданину, - боль. Это состояние, как и нервное смятение Андрея Вознесенского (прекрасен в универсальности дарования Денис Кузнецов) привносят в спектакль трагические ноты. На метафизическом уровне существует Александр Каспаров в роли Отца. Как Александру Александровичу удается мотивом тихой нежности, звучащим в голосе, создать собирательный образ неизвестного солдата, сотни тысяч которых лежат на Мамаевом кургане, обычному человеку разгадать непостижимо.

Иван Комаров, создавая калейдоскоп образов, сцен, стремительно меняющихся на глазах зрителя, словно идет на поводу у современного человека, которому бешеные жизненные ритмы диктуют клиповое мышление. И этот прием рождает объемное цельное полотно-посвящение эпохе, озаренной молодостью, предвкушением свободы и жизни в этом светлом состоянии. Поэтому у постановки Комарова не мог не сложиться финал, каким мы его увидели. Это личные воспоминания примы театра, народной артистки России Людмилы Гришиной. Теплые воспоминания реального человека о времени надежд только на хорошее стал ярким напутствием современному зрителю.

«Оттепель» в постановке Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова — это не просто театральная премьера, а настоящее культурологическое явление, в котором органично синтезированы театр, музыка, кино и поэзия. Спектакль становится своеобразным памятником целой эпохе, а его создание — масштабный проект, выходящий далеко за пределы сцены. Во мноном спектакль Ивана Комарова стал размышлением на тему, когда человек перестает быть хорошим и способна ли его душа к своей внутренней «оттепели». Энергия и любовь к искусству, которыми щедро делится творческая группа постановки, побуждают верить - способна.