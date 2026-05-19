«Не ждали»: легендарное полотно выставлено в залах Радищевского музея

Фото: Радищевский музей

15 мая в Радищевском музее Саратова открылась выставка под названием «Картина Репина «Не ждали». Живопись. Графика. Исторические артефакты».

Центральным элементом экспозиции является знаменитое полотно Ильи Репина «Не ждали», датируемое 1884–1888 гг., предоставленное Государственной Третьяковской галереей. Эта работа знаменует собой завершение так называемого народнического периода творчества художника, который освещал реалии российской жизни после отмены крепостного права, включая движение народничества, ссылки и случаи терроризма.

Помимо главного экспоната на выставке демонстрируются другие произведения Репина, такие как «Под конвоем. По грязной дороге» (1876), «Арест пропагандиста» (1878) и «Перед исповедью» (1879–1885). Атмосферу эпохи дополняют исторические реликвии: нелегальное издание «Листка Земли и Воли», осколок стекла из кареты императора Александра II и «Манифест» Александра III.

Торжественное открытие началось с исполнения хором композиции «Вечерний звон». Затем директор музея Елена Галактионова обратилась с приветственной речью к посетителям. Она подчеркнула, что выставка включает в себя работы не только Третьяковской галереи и Радищевского музея, но и Русского музея, Саратовского областного музея краеведения, Музея Академии художеств, Пензенской картинной галереи и Башкирского художественного музея.

Первый заместитель министра культуры региона Елена Познякова отметила, что картина «Не ждали» представлена в Саратове впервые, и выразила надежду на большой интерес к ней со стороны жителей и гостей города. На церемонии открытия присутствовала также заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

«Наши музеи связывают давние партнерские и дружеские отношения, - отметила Юденкова. - Идея этой выставки зародилась около десяти лет назад, и сегодня наши мечты воплотились в жизнь. Это очень интересная и самобытная экспозиция, возможно, первая в своем роде. Картина Репина «Не ждали» пользуется огромной народной любовью, породила множество интерпретаций и даже мемов. Тем не менее, в свое время она была признана выдающимся образцом, отражающим жизнь российской интеллигенции и эволюцию не только творчества художника, но и всего русского реализма».

Выставка будет открыта для посетителей до 16 августа в историческом здании музея по адресу: ул. Радищева, 39.