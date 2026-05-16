Посвящение Дмитрию Шостаковичу

Фото: Саратовский театр оперы и балета

14 мая в Саратовском театре оперы и балета прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему, 39-му Собиновскому музыкальному фестивалю.

Заместитель министра культуры Саратовской области, Владимир Баркетов, подчеркнул, что фестиваль стал узнаваемым символом региона и одним из ключевых культурных мероприятий.

В 2026 году программа фестиваля посвящена 120-летию со дня рождения выдающегося советского композитора Дмитрия Шостаковича.

Художественный руководитель и главный дирижер театра Юрий Кочнев представил концепцию, согласно которой наряду с произведениями Шостаковича прозвучат работы его современников – российских композиторов 20-го века. В программе представлены оперные и балетные постановки на музыку Сергея Прокофьева, Рейнгольда Глиэра, Виссариона Шебалина, Андрея Петрова и Моисея Вайнберга. К участию в спектаклях приглашены артисты ведущих российских театров, включая Большой театр, «Новую оперу», Московский музыкальный театр «Амадей», Музыкальный театр Республики Карелия и Детский музыкальный театр имени Н. Сац.

Открытие фестиваля станет особенным событием. Прозвучат «Траурно-триумфальная прелюдия» и Симфония № 9 Шостаковича, отражающие напряженную атмосферу послевоенного времени. Впервые будет представлена вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» в театрализованной версии режиссера из Москвы Андрея Сергеева.

Также будет показан поставленный Воронежским государственным театром оперы и балета балет Шостаковича «Барышня и хулиган».

На пресс-конференции выступила известная артистка Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, выпускница саратовской вокальной школы Ксения Нестеренко. Она исполнит партию Ольги в «Повести о настоящем человеке» Прокофьева, что считает важным этапом своего творческого пути. Её партнером по сцене станет солист Большого театра России Андрей Потатурин, который сыграет Алексея.

Традиционно фестиваль завершится «Конкурсом конкурсов» для вокалистов. В этом году более 80 заявок поступило из России и шести зарубежных стран. В финальных турах примут участие 12 вокалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Владивостока, а также представители Узбекистана, Монголии и Израиля.

Владимир Баркетов отметил, что 39-й Собиновский музыкальный фестиваль обещает стать ярким культурным событием с насыщенной программой.