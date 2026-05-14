Кукольные театры съедутся в Саратов

С 18 по 21 мая 2026 года город Саратов станет театральной столицей России. Здесь состоится IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детских и юношеских любительских театров кукол регионов России, воспитания у подрастающего поколения патриотизма и уважения к отечественной истории и культуре, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, выявления и стимулирования деятельности любительских театров кукол, режиссёров, педагогов, художников, исполнителей, работающих в жанре театра кукол.

Организаторы фестиваля – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой, Саратовский театр кукол «Теремок».

В фестивале примут участие одиннадцать лучших детских театральных коллективов из Республики Крым, Алтайского края, Республики Татарстан, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей.

Возраст участников – от 6 до 18 лет. Каждый коллектив покажет спектакль или эстрадную миниатюру в жанре театра кукол. Саратовскую область будут представлять три коллектива из Аркадакского, Татищевского и Энгельсского районов.

Оценивать конкурсантов будут известные деятели культуры и профессионального театрального искусства из Москвы и Саратова: Сергей Терехов – режиссёр Государственного академического театра имени Моссовета, педагог кафедры сценической речи Российского института театрального искусства – ГИТИС, член комиссии по музыкальному театру Союза театральных деятелей РФ, Владимир Беркун – актёр и режиссёр Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова, народный артист РФ, Марина Куц – заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, доцент, заслуженный работник культуры РФ, член Совета по массовым формам театрального искусства Союза театральных деятелей Российской Федерации, Татьяна Кондратьева – режиссёр, актриса Саратовского театра кукол «Теремок», доцент, художественный руководитель курса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, народная артистка РФ.

19 и 20 мая в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой (ул. имени М.В. Ломоносова, зд. 20) пройдут конкурсные просмотры. В эти дни каждый желающий может стать зрителем и посмотреть одиннадцать детских кукольных спектаклей по мотивам народных сказок, произведений советских и российских писателей.

Возрастная категория: 6+

Вход свободный

Адрес: ул. имени М.В. Ломоносова, зд. 20, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой»

Справки по телефону: +7 (8452) 47-23-47, 47-24-47