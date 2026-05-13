Предпринимателей поддержат займы

Предприниматели России получили значительную финансовую поддержку в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который обеспечивает прочный фундамент для развития бизнеса. Ключевые структуры, предоставляющие эту помощь, - Фонд микрокредитования и Гарантийный фонд подвели итоги своей деятельности.

Фонд микрокредитования предоставляет займы на пополнение оборотных средств под выгодные процентные ставки, варьирующиеся от 8 до 15,5 % годовых, с максимальной суммой до 5 миллионов рублей. В 2025 году фонд выдал 160 займов на общую сумму свыше 348 миллионов рублей, что позволило сохранить 886 рабочих мест и создать 127 новых. Наиболее активно данным видом поддержки пользуются предприятия из сфер сельского хозяйства, производства и торговли. География обращений охватывает не только областной центр, но и такие районы, как Энгельсский, Хвалынский, Советский и Балаковский.

Исполнительный директор Фонда микрокредитования Сергей Гайдаш подчеркнул, что основное преимущество фонда - процентные ставки, которые ниже ключевой ставки Центробанка. Это способствует оперативному обеспечению деятельности предприятий и улучшению их финансовых показателей. Кроме того, для удобства предпринимателей, особенно из отдаленных регионов, заявку на получение финансирования можно подать в онлайн-режиме через Цифровую платформу МСП.РФ.

Гарантийный фонд выступает надежным партнером для бизнеса, испытывающего недостаток залогового обеспечения при получении кредитов. Фонд предоставляет поручительства, покрывающие до 50 % суммы кредита, но не более 25 миллионов рублей. В 2025 году было выдано 108 поручительств на сумму свыше 655 миллионов рублей, что позволило предприятиям привлечь более 2 миллиардов рублей банковских кредитов. Результатом стало сохранение более 1200 рабочих мест и создание 212 новых. Лидерами по привлечению финансирования стали компании из сфер строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства и услуг.

Генеральный директор Гарантийного фонда Наталья Щербакова отметила, что поддержка фонда неоднократно позволяла компаниям запускать новые производственные направления и увеличивать оборот на более чем 90 %. Таким образом, предприниматели, оценив представленные цифры, могут увидеть в этих программах реальную возможность для дальнейшего роста и развития своего дела.