Прибыль от ума

В Саратове прошла конференция «РЦИС. Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики».

Мероприятие объединило саратовских предпринимателей, инноваторов, деятелей креативных индустрий и ведущих федеральных экспертов.

«В конце 2024 года правительство области подписало с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности соглашение о сотрудничестве и «дорожную карту» с конкретными мероприятиями. И сегодняшняя конференция как раз одно из таких ключевых мероприятий. У бизнеса есть уникальная возможность из первых уст получить информацию о современных механизмах правовой защиты и использования интеллектуальной собственности, разобрать с экспертами конкретные кейсы и получить практические рекомендации», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Программа конференции охватила весь спектр работы с интеллектуальной собственностью:

1. Стратегическая сессия о бизнес-активности в регионе и инструментах фиксации прав.

2. Образовательный блок о депонировании, монетизации и цифровых платформах.

3. Экспертный разбор проектов саратовских предпринимателей.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».