Ветеранов Калининского района поздравили с Днём Победы

Накануне Дня Победы в Калининском районе прошли теплые и душевные встречи с ветеранами. Поздравления и подарки им вручили представители администрации, Совета ветеранов, сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения, школьники, а также компания «ФосАгро-СевероЗапад». Эта добрая акция давно стала традицией: региональная компания крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») ежегодно поздравляет ветеранов на территориях своего присутствия, и этот год не стал исключением.

«Для нас это не разовая акция, а живая память и благодарность людям, которые вынесли на своих плечах войну и послевоенное восстановление страны. Важно, чтобы они чувствовали, что их подвиг помнят, ценят и передают дальше, молодому поколению», - отметил директор «ФосАгро-СевероЗапад» Александр Смирнов.

В Калининском районе работает собственный центр дистрибуции «ФосАгро-СевероЗапад». Он обеспечивает прямые поставки удобрений ФосАгро аграриям Саратовской области. Компания вносит свой вклад в социально-экономическое развитие региона.

Ветераны высоко ценят знаки внимания, для них чрезвычайно важны проявления благодарности и уважения к их труду, стойкости, непростому жизненному пути.

Одной из героинь встречи стала 97-летняя Раиса Ивановна Растрыгина. Ее детство оборвала война: после нескольких классов школы ей пришлось идти работать, а потом — трудиться на ферме, на току, в тракторной бригаде, возить воду и выполнять тяжелейшую работу наравне со взрослыми. У Раисы Ивановны немало наград за самоотверженный труд в годы войны и в послевоенное время. На встрече она сказала простые, но очень важные слова: «Спасибо, что не забываете».

Своей жизненной историей поделилась и 94-летняя Валентина Ефремовна Павлова. Родом из села Шалинка Саратовской области, в годы войны она вместе с ровесниками работала в поле, готовила землю под просо, калибровала и сеяла семена. Несмотря на тяжелые потери и испытания, Валентина Ефремовна сохранила удивительную доброжелательность, чувство юмора и любовь к жизни. Встреча с гостями, школьные стихи и песня «Катюша» тронули ее до слез. Многие истории Валентины Ефремовны были связаны с сельским хозяйством, поэтому поздравление от «ФосАгро-СевероЗапад» - компании, которая участвует в развитии отрасли, особенно приятны.

