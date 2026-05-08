Суд по делу Шихалова: вопросы к следствию, помощь СВО и несуществующие билеты

В Кировском районном суде 7 мая под председательством судьи Дмитрия Кочеткова продолжилось рассмотрение уголовного дела бывшего министра промышленности региона, руководителя АО «КБПА» Максима Шихалова и его заместителя Владимира Пожарова. Заседание вновь получилось нервным и спорным. Защита вновь ловила следствие на процессуальных нестыковках, сам Шихалов задавал прямые вопросы руководителю следственного отдела, а в зале суда прозвучали детали, связанные с помощью бойцам СВО.

Главным свидетелем дня стал руководитель следственного отдела Кировского района Сергей Либерман. По ходатайству защиты его вызвали в суд, чтобы прояснить, как именно возбуждалось дело, на каких основаниях Шихалова задержали в Москве и почему в материалах появились документы с датами, которые, по мнению адвокатов, не бьются между собой.

Защита сразу обратила внимание на одну из бумаг, где в деле 2025 года оказался материал проверки за 2024-й. Адвокат Шилова заявила, что это не просто описка, а повод сомневаться в корректности первичных процессуальных документов. Либерман, впрочем, настаивал, что речь идет именно о технической ошибке.

Не меньше вопросов вызвало и задержание Шихалова в Москве год назад, 20 марта 2025-го. Сам бывший министр напомнил, что в ходатайстве об аресте фигурировали билеты «Москва — Сочи», хотя их у него не было вовсе.

«Вы проверяли этот факт? У меня не было билетов априори, в природе их не было», — отметил Шихалов, настаивая на том, что в Москве находился две недели на законных основаниях, согласовывая новую должность.

Но следователь стоял на своем, по его словам, основанием для задержания стали результаты оперативно-розыскных мероприятий, полученные от УФСБ. Проверять их содержание, как он заявил, в обязанности следствия не входит. Шихалов также напомнил суду о сроках содержания под стражей и заявил, что его держали дольше положенных 48 часов. Кроме того, он указал, что первоначально ему вменяли злоупотребление полномочиями, однако этот эпизод позже был прекращен за отсутствием состава преступления.

В зале суда также прозвучала и совсем другая, человеческая история. Суд допросил командира роты Александра Харламова, участника СВО. Он рассказал, что обращался за помощью к Владимиру Пожарову, и в результате его подразделение получило реальную поддержку. По словам Харламова, в 2022 году было передано около 250 тысяч рублей наличными, а в 2024-м еще 600 тысяч. На эти деньги, как он сообщил, приобрели беспилотник для ночной разведки, автомобиль УАЗ, средства радиоэлектронной борьбы, противодронные ружья и другое оборудование. Все это, подчеркнул он, передавалось безвозмездно.

«Это спасало жизни», — подчеркнул Харламов.

Заседание завершилось оглашением большого массива письменных доказательств. Здесь тоже не обошлось без споров. Адвокаты обратили внимание суда на путаницу в номерах уголовных дел. По их словам, производства то соединялись, то выделялись разными следователями, что только добавляет сумбура в и без того громкое дело. В материалах также фигурируют документы, подтверждающие, что у Шихалова был допуск к гостайне второй формы. Кроме того, из переписки с «Ростехом» следует, что до декабря 2019 года ему был ограничен выезд за границу. Защита настаивает, что это прямо противоречит версии о том, будто Шихалов собирался скрыться.

Отдельный блок документов касается профессиональной деятельности экс-министра. В материалах говорится, что он курировал разработки пилотажных комплексов для вертолетов. Сам Шихалов подчеркнул, что эти системы и сегодня используются в зоне СВО.

На одном из предыдущих судебных заседаний был допрошен свидетель Виталий Игнатов — владелец ООО «Элтрейт», осуществляющего транзит электроэнергии, а также член комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве Саратовской области. Свидетель подтвердил, что КБПА испытывало потребность в резервном источнике электропитания из-за того, что завод имени Серго Орджоникидзе отказался обеспечивать поставку электроэнергии по второй категории надежности.

Максим Шихалов лично инициировал проведение совещания с представителями завода Орджоникидзе, в ходе которого предпринимались попытки убедить их исполнять обязательства по электроснабжению, однако в этом было отказано. В результате предприятие было переведено со второй категории электроснабжения на третью. При этом КБПА продолжало развиваться, в частности была построена котельная. Но существующая линия электропитания от подстанции оказалась перегруженной, что приводило к аварийным отключениям. После оценки ситуации Игнатов предложил установить резервный источник электроснабжения, «иначе зимой можно было загубить производство».

Кроме того, свидетель охарактеризовал Максима Шихалова как высококвалифицированного специалиста, неоднократно предпринимавшего попытки подключения к альтернативным источникам электроснабжения. В частности, велись переговоры с «Россетями», однако стоимость подключения составила около 40 млн рублей, что оказалось дорого для КБПА.