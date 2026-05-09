Выставка о любви, вере и героизме

В Музее истории СВО состоялось открытие выставки «Время смыслов». В экспозиции представлены 25 работ художников со всей России, предоставленных авторами на конкурс современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова.

Организаторы выставки – Саратовский филиал ФГБУК Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и ГАУК СО «Музей истории специальной военной операции».

В церемонии открытия приняли участие: директор Саратовского филиала «РОСИЗО» Дмитрий Андреев, директор Музея истории СВО Наталья Речман, председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая и мама погибшего участника спецоперации Ольга Владимирова.

Открывая выставку, Наталья Речман выразила надежду, что работы не оставят равнодушным никого из саратовцев: «За каждой из этих работ – глубокий смысл. Здесь и любовь, и вера, и поддержка, и героизм. Вглядываясь в каждую работу, можно найти свой смысл».

«Очень символично, что мы открываем выставку в День святого Георгия Победоносца – покровителя русского воинства. Выставочный проект, представленный в Саратове филиалом РОСИЗО, состоит из работ конкурса «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова. Это современные художники со всей России, создающие актуальное патриотичное плакатное искусство, которое за Родину, а не штампованный официоз по заказу. Это двухчастный выставочный проект, который вы сможете увидеть в Музее истории СВО и на площади Петра Первого в Саратове», – отметил Дмитрий Андреев.

Ольга Владимирова обратилась с просьбой от всех матерей участников СВО: «Мы должны помнить и осознавать, благодаря кому мы спим под мирным небом, и никогда не забывать! Чтобы солдат не умер два раза: первый раз – когда погибает, второй – когда о нём забывают. Мы должны сделать всё, чтобы никогда не забыли о тех ребятах, которые отдали свои жизни за Родину!»

Искусство не может оставаться в стороне от острых вызовов эпохи. Современное плакатное искусство отражает героическое прошлое, мужественное настоящее и смелое будущее. Плакат был и остается актуален, создавая новый язык и переосмысляя опыт советских плакатов, ставших феноменом мировой культуры.

Выставка приурочена к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и будет работать до 30 августа 2026 года. Посетить её можно с 7 мая.

Вход свободный.