От мистической комедии до шоу-хоррора

На сцене Саратовского академического театра драмы состоялись Большие гастроли Волгоградского нового экспериментального театра.

Автору этих строк удалось познакомиться с двумя спектаклями репертуара НЭТа.

Гастроли начались со спектакля режиссера Алексея Жидкова "Мама, это призрак и мы поженимся" по пьесе Влады Ольховской. В жанре мистической комедии решен извечный сюжет о токсичной маме взрослого сына, бывшая возлюбленная которого, по словам родительницы, конечно же, стерва каких не видно, а будущая невестка - свет в конце тоннеля, маякующий о бесконечном счастье для сЫнки. Действие яркое, и в первом сочных красок в сценографии особенно много. Они словно подчеркивают усталую обреченность Матвея, которому ради собственного спокойствия удобно подчиняться матери. А Зоя Трофимовна (актриса Алла Забелина) приведет новую девушку, потешно-неистово исполнит танец с бубном (это не фигура речи) мать , чтобы изгнать призрак "бывшей" сына Матвея. С аналогичной утрированной комичностью существует и новая знакомая Инга (Анастасия Жидкова), превращаясь из студентки-"прелесть какой дурочки" в хабалку с неблагозвучной для русского уха речью. Эта пара существует, лихо балансируя на грани драматического действия и капустника. Но этот эффект достигается намеренно, чтобы отчетливее ощущалось, как мистическая комедия превращается в глубокую драму.

Алиса в исполнении Анастасии Фроловой и Матвей (Алексей Филиппов) проходят этот путь с очень изящными проявлениями души. Алиса очаровывает своей гибкостью, непосредственностью и безумным обаянием. Ее легкость рифмуется с невесомостью (почему бы нет? - призрак же) ) Спокойствие, с которым воспринимает приход Алисы Матвей, выдает в нем все еще живущую в парне любовь к девушке. Выяснение отношений происходит в исполнении романтических песен, чувственного танца, комичных препирательств с Зоей Трофимовной. Действие заряжено сногсшибательной энергией женского трио, мужской основательностью, и мистика в ней бытового характера. Она скорее в причудливости происходящего, когда не понимаешь, было ли произошедшее сном, какая Алиса настоящая - девушка, каждый жест которой ловишь на протяжении всего спектакля или та задумчиво-серьезная, что приходит в финале? Массе глубоких вопросов, которые возникают во время спектакля, на смену приходит простой вывод - "с любимыми не расставайтесь". Новый экспериментальный театр ведет к нему витиеватым путем. Этакое эффектное напоминание о том, что материнская любовь не должна превращаться в болезненную одержимость.

Гастроли Волгоградского нового экспериментального театра в Саратове завершились спектаклем «Портрет Дориана Грея».

Спектакль супертехнологичных решений, контрастных (черных, красных и белых) красок, агрессивно-откровенных танцев, нарочитых метафор (одно инвалидное кресло чего стоит) очень четко транслирует, как напористо и стремительно входят в жизнь человека пороки, как умело и уверенно они гасят попытки человека задуматься о совести.

В создании портрета героя постановочной группе помогал искусственный интеллект, и нередко кажется, что технологии доминируют над живым искусством театра. Но актёры заставляют забыть это впечатление. И в первую очередь исполнитель роли Дориана Алексей Филиппов. Видимо, это мое упущение, и просмотрела момент, когда Грей изъявляет желание отдать свою душу портрету взамен на неувядающую красоту, потому очень резким показался переход от светлого молодого человека к жестокому цинику, пеняющему Сибилле на ее плохую актерскую игру. Но то, как далее в болезненной пластической ломке Дориан Грей трансформируется в беспощадное чудовище, заставляет всей душою проникнуться даром Филиппова.

Спектакль побуждает к размышлениям, разгадкам режиссерского замысла, расшифровкам сценографических приемов. А еще поймала себя на мысли, что театральным хоррором неделю начала, им и закончила) Видимо, мысль о надежде на свет, который обязательно пробьется, сквозь тьму, должна всегда оставаться главным месседжем в нашей жизни.