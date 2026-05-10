Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Что происходит10 мая 2026 7:23

В авангарде технологических компетенций

Саратовские студенты примут участие в финале чемпионата «Профессионалы»
Источник:kp.ru
Фото: Минобразования Саратовской области

Фото: Минобразования Саратовской области

Завершился итоговый (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадках 32 субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие около 7 тысяч победителей регионального этапа состязаний из всех 89 регионов страны.

Соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы» прошли по 280 компетенцияя. 89 % компетенций движения охватывают направления, которые призваны обеспечить технологическое лидерство России. К направлениям подготовки специалистов для инженерной отрасли относятся 36 компетенций движения.

Саратовскую область представляли 85 ребят. По промежуточным итогам межрегионального этапа студенты региона привезли 2 медали - золотую и бронзовую, а также 11 медальонов «За профессионализм».

Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в трех городах по разным блокам компетенций. В мае-июне финал по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий состоится в Нижнем Новгороде; в августе финал по промышленным компетенциям будет проведен в Калуге; в декабре финал по компетенциям образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий примет Санкт-Петербург.

Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта президента Владимира Путина «Молодежь и дети».