В авангарде технологических компетенций

Фото: Минобразования Саратовской области

Завершился итоговый (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадках 32 субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие около 7 тысяч победителей регионального этапа состязаний из всех 89 регионов страны.

Соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы» прошли по 280 компетенцияя. 89 % компетенций движения охватывают направления, которые призваны обеспечить технологическое лидерство России. К направлениям подготовки специалистов для инженерной отрасли относятся 36 компетенций движения.

Саратовскую область представляли 85 ребят. По промежуточным итогам межрегионального этапа студенты региона привезли 2 медали - золотую и бронзовую, а также 11 медальонов «За профессионализм».

Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в трех городах по разным блокам компетенций. В мае-июне финал по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий состоится в Нижнем Новгороде; в августе финал по промышленным компетенциям будет проведен в Калуге; в декабре финал по компетенциям образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий примет Санкт-Петербург.

Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта президента Владимира Путина «Молодежь и дети».