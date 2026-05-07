Анатомический ликбез для искусственного интеллекта

В Институте физики СГУ имени Н. Г. Чернышевского прошла студенческая научная конференция при участии партнеров-работодателей. Студенты, представившие лучшие секционные доклады, получили рекомендации по развитию своих исследований, а также приглашения на оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства. В рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий поддержка таких молодых исследователей приобретает особое значение.

Лучшей работой был признан доклад второкурсника Ивана Мягкого. Молодой человек разработал умную систему, которая с помощью нейросети распознает типы движений человека. Иван создал маленькое носимое устройство на микроконтроллере. Внутри - специальные датчики (гироскоп и акселерометр), которые фиксируют каждое движение рук или ног. По беспроводной сети данные передаются на компьютер, а искусственный интеллект определяет, что именно делает человек.

Технология оказалась настолько нужной, что саратовские ученые сделали уже пять таких устройств для Пинского государственного университета (Беларусь). Там их уже используют в подготовке профессиональных гребцов из олимпийской сборной Беларуси.

Еще пять улучшенных датчиков сейчас проходят финальные тесты в Саратове перед отправкой коллегам. Российские и белорусские ученые хотят вместе изучать данные с этих датчиков, чтобы объективно контролировать тренировки спортсменов и делать их эффективнее. Для масштабирования проекта команда планирует подать совместную заявку на грант.

Такая система найдет применение не только в спорте, но и, например, в медицине. Умные датчики обеспечат объективную диагностику нервных и мышечных патологий и заболеваний органов систем кровообращения и дыхания.