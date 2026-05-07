Хор поколений исполнил песни военных лет

В преддверии Дня Победы в стенах саратовского военного госпиталя прозвучали мелодии военных лет. Артисты дали концерт, перемещаясь от палаты к палате, и музыка наполнила все помещение. Раненые бойцы с энтузиазмом просили повторить их любимые песни военных – «Катюшу», «Смуглянку», «Землянку». Звучание голосов сливалось в единый хор, создавая атмосферу единства среди всех присутствующих.

Организаторами этого мероприятия выступили Сергей Рублёв, Вероника Цатенко и Ольга Комарова из областного Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой, а также солист Городского Дома культуры «Звезда» Дамир Зяйнитдинов. Их выступление стало настоящим подарком для бойцов, подарив им моменты душевного воодушевления.

«Накануне великого праздника Победы люди объединяются, чтобы почтить память героев нашей страны, наших дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом, а также чтобы выразить признательность ныне служащим бойцам, кто, подобно нашим предкам, стоит на страже Родины», – подчеркнул Сергей Рублёв, виртуозный гармонист Центра народного творчества имени Руслановой.

Кроме музыкального подарка, для военнослужащих были доставлены свежие фрукты и сувениры, изготовленные мастерами центра. Во дворе госпиталя вскоре распустятся белые розы – символ немеркнущей памяти о подвиге. Общественная организация «Русский Мир 64» закупила саженцы розовых кустов для акции «Цветок Победы», а студенты-волонтеры Вавиловского университета с заботой высадили их у стен медицинского учреждения.

«Этот день напомнил нам о неразрывной связи поколений. Мы помним героизм наших предков, гордимся их несгибаемостью и искренне благодарим тех, кто продолжает их великое дело. Каждый, кто принял участие в этом событии – от артиста до волонтера – вложил частичку своего тепла в сердца бойцов», – отметил Валерий Зимин, директор областного центра народного творчества.