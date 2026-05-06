Борис Шинчук: «Мы охраняем правду о нашей Победе»

Интервью с директором ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы», председателем Общественной палаты Саратовской области, председателем регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Борисом Леонидовичем Шинчуком.

- Борис Леонидович, в чем уникальность Историко-патриотического комплекса?

- На территории ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» создано огромное количество мемориалов, выставлено более 250 единиц различной техники — и времён Великой Отечественной, и современной, и техники СВО. По количеству военной техники с нашим комплексом не может соревноваться ни один другой отечественный музей.

- Какие изменения произошли в инфраструктуре парка и музейно-мемориального комплекса?

- В прошлом году губернатор выделил средства, которые позволили обновить мемориал «Журавли», сделали обследование, нашли грамотные инженерные решения, заменили ступени. Перекрасили всю технику. Появилась экотропа по всему парку. Комплекс занимает 120 гектаров практически в центре города! У нас обитают белки с бельчатами, лисы, зайцы. Настоящий лес!

Планируется привести в порядок фонтан — вернуть ему исторический облик «плачущего фонтана». На территории Парка Победы стоит американская гусеничная бронированная машина «Брэдли» — трофей прошлого года. Недавно коллеги передали украинский беспилотник, который посадили средствами радиоэлектронного противодействия — готовим его к экспозиции.

Появилась редкая машина для рытья колодцев. Коллеги из аграрного профсоюза делают мемориал Героям Соцтруда — аграриям. «Чёрный тюльпан» стал настоящим мемориальным комплексом, куда заносят имена наших героев, ребят, погибших на СВО.

Поднялись в небо вертолёты, которые стояли на земле, — теперь они «летят». В скором времени поднимем в воздух и все самолеты.

- Какой экспонат больше всего отзывается в Вашей душе?

- Мне очень дорога экспозиция, посвящённая первым дням войны – это мой проект. У фашистов по плану было 40 минут на преодоление границы — они два месяца не могли её перейти. Ни одна погранзастава не отступила. В Саратове столько пограничников, которые здесь учились и потом были на этих заставах! Они не просто защищали границы — они ходили в атаку.

На стене мы сделали надпись из восточного форта Брестской крепости: «Прощай, Родина, умираю, но не сдаюсь». 21 июля... Фашисты напали 22 июня, а наши пилоты, взлетавшие без боеприпасов, таранили фашистские самолёты. Немцы писали в мемуарах: «Страшные эти советские, русские страшные — они огненные пилоты. Сами погибают и нас убивают». У нас есть фрагмент самолёта, который таранил. Среди тех, кто первыми совершил таран, — жители Саратовской области.

- Каждая эпоха рождает своих героев. Расскажите о тех, чьи истории вас особенно тронули.

- Их множество. Но есть одна история, которая пронзает до глубины души. История матроса Ильи Копунова, рядового из Саратовской области. В одном бою, несмотря на чудовищные ранения, он подбил шесть вражеских танков, а когда силы были на исходе, уничтожил еще три гранатами. Его имя навсегда запечатлено на мемориальной плите на серпантине, ведущем к монументу «Родина-мать зовет» в Волгограде.

Или история подушечки... Обычная подушечка, вышитая матерью для сына, который ушел на фронт и погиб в пехоте. Однополчане бережно хранили ее и после войны вернули матери. Такие экспонаты говорят громче любых лекций. Как говорят наши экскурсоводы: «Просто посмотреть — ну, железо само не рассказывает. А вот узнать историю — это очень дорого стоит».

- Саратовская область сыграла колоссальную роль в Победе. Как музей отражает этот вклад?

- Есть крылатая фраза: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Вклад саратовцев в оборону невероятен. Самый яркий пример — Сталинград. Маршал Чуйков писал: «Если бы не Саратов, не знаю, что было бы со Сталинградом». 80% перевозок осуществлял Саратов. Территория области- это большая госпитальная база.

Знаете, родной брат Расула Гамзатова похоронен в саратовской земле — не выжил в госпитале. Здесь очень много братских могил. 259 Героев Советского Союза покоятся в саратовской земле.

- История деятельности эвакуированных в Саратов предприятий поражает.

- Да. Только эвакуированных в годы войны в Саратов предприятий было большое количество промышленных предприятий. Все работали на фронт. Аккумуляторный завод получил задание Ставки — и выполнил его на месяц раньше срока. Иосиф Сталин прислал в наш город академика Бориса Грекова вручать заводу грамоту Верховного Совета. Греков приезжает — завод разбомблён. Обходит цеха, выходит в клуб без крыши, где собирается народ. Академик поднимается на сцену, встаёт на колени и 40 минут выступает на коленях перед коллективом. Потому что в цехах у станков на ящиках работали одни дети. Они выполнили задание раньше срока.

Обратите внимание на деталь магнето. Без него не взлетает ни один самолёт. Внутри — тонкий провод, тоньше человеческого волоса, 20 тысяч витков. Его могли сделать только женщины — у них руки чувствительные. Ни один самолёт не упал. 20 тысяч витков виток к витку — и такая степень ответственности!

- Сколько же у нас поводов для гордости за родной город!

- Их огромное количество. У нас стоит единственный в мире сохранившийся ЯК. Подлинный самолёт, который крестьянин Ферапонт Головатый купил лётчику Ерёмину. Каждый шестой танк и самолёт в войну были куплены на деньги трудящихся. Люди собрались и всё отдали — создали армию, обули, накормили, вооружили и сохранили страну.

А ещё Саратов — это первый в стране кассетный магнитофон, первый проигрыватель, первая СВЧ-печь. Часы «Электроника» — это Саратов. Холодильник «Саратов» у многих до сих пор на даче работает. Завод «Корпус» делает гироскопические двигатели — они стоят во всех космических аппаратах. Весь мир крутится на наших подшипниках!

- В музее чувствуется живая связь не только с прошлым, но и с настоящим. Как вы поддерживаете контакт с современными героями и ветеранами?

- Это наша принципиальная позиция. Мы тепло принимаем наших героев, которые проходят лечение в госпиталях, семьи участников СВО, многодетные семьи. Все экскурсии для них — бесплатные. Мы установили мемориальный комплекс «Черный тюльпан», где увековечиваем имена погибших в ходе специальной военной операции. Это стало точкой опоры для семей погибших.

- Борис Леонидович, как вы оцениваете интерес молодежи к истории?

- Я читаю лекции студентам. Спрашиваю: «Поднимите руку, кто Родину любит». Поднимают все, даже студенты из Африки, из Туркменистана. Дальше спрашиваю: «А теперь поднимите руку, кто может рассказать, за что вы Родину любите?» — пауза. Потому что для этого нужно знать историю, культуру. Понимаешь, что любишь то, чем гордишься, и готов это защитить.

Для того, чтобы молодежь прониклась интересом к истории страны, мы чутко реагируем на события сегодняшнего дня: постоянно обновляем экспозиции, экспонируем современную военную технику, материалы о СВО. А такие масштабные мероприятия, как празднование Дня Победы с концертами в национальных подворьях, объединяют ветеранов, их семьи и молодежь в едином порыве. Музей становится мостом между поколениями. Мы охраняем правду о нашей Победе.

- Как вам удается сохранять интерес к истории у современных детей?

- Секрет прост: мы не ждем, пока дети придут к нам — мы сами идем к ним. Наши сотрудники регулярно выезжают в детские сады с лекциями и передвижными выставками. Мы видим, как у малышей загораются глаза, как они начинают задавать живые вопросы. Со школьниками и воспитанниками летних лагерей работаем еще глубже — проводим экскурсии и лекции.

Но главный наш инструмент — доступность. За прошлый год мы бесплатно приняли 93 тысячи человек. Это дети из семей участников СВО, многодетные семьи, социально незащищенные группы. Знаете, чтобы полюбить историю, нужно сначала ее узнать. И тогда начинаешь понимать, в какой стране ты родился и чем ты гордишься». А чтобы интерес не угасал, мы постоянно обновляем выставки — это заставляет детей возвращаться снова и снова.

- Борис Леонидович, расскажите о новых экспозициях, которые сейчас создаете к 81-летию Победы?

- В этом году ко Дню Победы мы открываем новую выставку, посвящённую офицерам. Она не такая большая по размерам, но по содержанию и значимости — очень важная. Те, кто вёл бой, кто сохранял жизни бойцам, - о них рассказ.

Еще одна экспозиция составлена из материалов Комитета государственной безопасности, которые впервые рассекречены. Нашим управлением ФСБ по Саратовской области переданы документальные свидетельства о преступлениях фашистов и их пособников на территории Донецкой Республики в годы Великой Отечественной войны. Эти уникальные материалы впервые покажем 9 мая. Думаю, это вызовет большой интерес. И всем станет понятно, от кого по-настоящему освобождалась Украина, и кого сейчас запускают на нашу землю.

- С какими музеями сотрудничает Историко-патриотический комплекс?

- Очень интересная работа с музеем-заповедником «Брестская крепость. У нас десятки защитников Брестской крепости — саратовцев. Дружим с Центральным музеем Вооружённых Сил, с музеем Сталинградской битвы. Сейчас у нас открылась выставка от Министерства обороны. Всё на личных контактах, чтобы музей продолжал делать прошлое частью настоящего.

Подготовкой экспозиций ко Дню Победы наша работа над организацией новых выставок не заканчивается. В этом году 85-летие начала Великой Отечественной войны, 85-летие начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. К этим даты запланированы совместные проекты с Государственным центральным музеем современной истории России и военно-историческим музеем «Прохоровское поле».

- С какими сложностями сталкиваетесь сегодня?

- Хочется более современной подачи, но экспонаты остаются историческими — выхолащивать подлинность нельзя. Нужны средства на свет, фоновые решения. Крышу в прошлом году сделали новую — губернатор помог. Фонды растут: люди приносят документы, награды, мундиры родственников. Принимаем в госфонды. Хочется всё показать, а площади не хватает.

- Что Вы пожелаете саратовцам ко Дню Победы?

- Дорогие земляки, ветераны, всем желаю крепкого здоровья. И еще хочу пожелать, чтобы следующий День Победы встретили в каждом доме те, кто сегодня воюет за Россию. Чтобы они приехали живые, здоровые, и за одним столом мы отметили большую Победу. Чтобы наши добили эту фашистскую гидру окончательно и бесповоротно.