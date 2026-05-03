Портрет жены героя

В преддверии Дня Победы учреждения культуры Саратовской области проводят масштабную подготовку, чтобы почтить подвиг защитников Отечества. Одним из ярких событий стала открытая в рекреации 2-го этажа Дома работников искусств выставка в рамках Всероссийской акции «Жены Героев».

На выставке представлены портреты жен, матерей, сестер и дочерей участников СВО из Саратовской области. Экспозиция подчеркивает преемственность поколений и единство семей военнослужащих.

Акция «Жены Героев» зародилась в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО). Жены военнослужащих вдохновились идеей поддержки своих мужей и создали всероссийское движение, которое активно развивается и в Саратовской области. В рамках акции жены, матери, сестры и дочери защитников фотографируются в военных кителях своих родных - символах подвига, ответственности и гордости, которые теперь ложатся и на женские плечи.