Школьный экзамен объединил родителей

На площадке Регионального центра оценки качества образования состоялась Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями», которая объединила представителей правительства области, территориальных органов власти, общественных деятелей и, конечно, родителей выпускников.

«День сдачи ЕГЭ с родителями проводится в Саратовской области уже десятый год подряд. Главная цель акции - познакомить их с процедурой проведения экзамена. Это действительно важно, потому что позволяет взрослым прочувствовать психологический климат на ЕГЭ. Родители проходят всю процедуру полностью. Опыт, полученный ими, помогает справиться с психологическим волнением и, самое главное, поддержать детей во время экзамена. Как показывает практика прошлых лет, родители, которые сами написали ЕГЭ, в дальнейшем лучше понимают, каково это - быть на месте ребенка. При желании родителю предоставляется результат написанного экзамена», - отметил заместитель министра образования Никита Вдовин.

В этом году участники акции писали ЕГЭ по русскому языку - один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Им предстояло пройти все этапы единого государственного экзамена: ознакомление с экзаменационными материалами, с процедурой регистрации на ЕГЭ и организации рассадки в аудиториях. Родители выпускников увидели, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и как происходит процедура печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях.

«Мой старший сын уже сдавал ЕГЭ, и я помню, как он переживал. Мне интересно самой узнать процедуру и проверить свои возможности. Мы не понимаем нынешнюю систему экзаменов, она нам незнакома, поэтому не всегда знаем, как помочь детям. А такие мероприятия позволяют почувствовать себя на месте ребенка и учат, как правильно поддержать его. Раньше я уже пробовала писать математику и получила высокий балл. Хорошо, что такая возможность есть у каждого родителя», - поделилась участница акции Елена Козлова.

В 2026 году в государственной итоговой аттестации примут участие более 9,5 тысячи одиннадцатиклассников. ЕГЭ будет проводиться по 13 предметам, планируется работа 71 пункта проведения экзаменов. В этом году Саратовская область в числе пяти регионов России применяет новую технологию: передачу комплекта экзаменационных материалов по защищенной сети, печать и сканирование в аудиториях с использованием отечественной операционной системы Linux.