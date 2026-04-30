Первомай со снежинками: саратовцам рассказали о погоде на длинные выходные

Дмитрий Мытарёв, заместитель начальника областного гидрометцентра, представил прогноз погоды на ближайшие выходные дни.

В пятницу, 1 мая, под воздействием циклона, большая часть региона ночью и утром столкнется с осадками. Они будут преимущественно в виде дождя, но местами вероятны и дождь со снегом, причем в некоторых районах ожидается сильный ливень. Днем возможны незначительные дожди.

В субботу, 2 мая, область окажется в тыловой части циклона. Это приведет к локальным небольшим дождям, а в ночные часы в отдельных местностях возможен дождь со снегом.

«Воскресенье подарит нам ясную и теплую погоду, поскольку регион будет под влиянием области высокого давления, исключающей осадки», — заявил Мытарёв.

Направление ветра будет варьироваться от западного до северо-восточного. В пятницу днем ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. В субботу и воскресенье скорость ветра составит 3-8 м/с, а в воскресенье днем возможны порывы до 13 м/с.

«Холода постепенно отступают. Однако среднесуточная температура воздуха пока еще на 3-7 градусов ниже климатической нормы. Температурный фон в области неуклонно повышается, и к началу следующей недели среднесуточная температура вернется к привычным значениям», — добавил метеоролог.

В ночные часы пятницы температура воздуха по области составит 0…+5°, в Саратове около +3°. Днем по области ожидается +6…+11°, в Саратове +9…+11°.

В субботу ночью столбик термометра покажет -2…+3° по области, в Саратове около +3°. Днем температура поднимется до +9…+14°, в Саратове до +12°.

В воскресенье ночью температура воздуха составит -1…+4° по области, в Саратове около +4°. Днем ожидается +12…+17° по области, в Саратове +14…+16°.