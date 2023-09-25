Общественный транспорт в Саратове. Новые ЛиАЗ-ы для саратовцев оказались очередной сказкой?

Ни один "Ютонг" на «шестерке» так и не появился - зато все они нашлись потом в Пензе

Ситуация с общественным транспортом в Саратове, несмотря на все заверения чиновников и проверки надзорных органов, не улучшается, а скорее напротив – усугубляется. К такому выводу пришли саратовские журналисты, проведя очередной рейд по некоторым популярным у саратовцев маршрутам.

Напомним, в конце прошлого года проводился конкурс перевозчиков на маршруты №6, №7, №38 и №43. Среди прочих на него заявилось никому из коллег до этого неизвестное ООО «САТО». Чтобы стать победителем эта компания заявила и представила потом на осмотр 46 новых автобусов. Из них 40 (в том числе 16 транспортных средств известной марки Yutong) - на один из самых прибыльных маршрутов - №6 (поселок Комсомольский – ТЦ "Happy Молл"). Но, как известно, ни один "Ютонг" на «шестерке» так и не появился - зато все они нашлись потом в Пензе. На остальных же представленных автобусах, говоря официальным языком, имелись явные признаки того, что их просто забрали на время с других маршрутов исключительно для того, чтобы впечатлить высокую комиссию. Пресс-выезд журналистов в июле этого года показал, что на выигранных ООО «САТО» маршрутах автобусов по факту почти в три раза меньше заявленного количества.

Большинство транспортных средств, успешно перевозящих все это время саратовцев на этих маршрута не значатся вообще ни у кого из перевозчиков в лицензиях

Комитет транспорта мэрии сначала уверял, что у ООО «САТО» еще есть 90 дней до начала перевозок и уж к нужной дате он обязательно успеет выпустить все заявленные автобусы на маршруты. В августе, когда выяснилось, что никто ничего не успел, да похоже, и не собирался «успевать», появилось новое объяснение. и.о. председателя указанного комитета Игорь Поздникин заявил, что "в полном соответствии с конкурсной заявкой" ООО «САТО» еще только собирается приобрести новые автобусы марки… ЛиАЗ-5292, которые "начнут поступать в начале сентября".

Поэтому 19 сентября саратовские СМИ провели контрольный рейд. На маршруте №6 за полный круг прошли все те же 15 автобусов вместо заявленных 40. Были и несколько ЛиАЗ-ов, но судя по следам ржавчины явно не новых, а скорее всего, просто на время откуда-то снятых.

ЛиАЗ с номером К382ОР164 значится в лицензии к данному маршруту не имеющего отношения ООО «Регион Экспресс». Сервис «Фотобас.ру» утверждает, что автобус с этим номером на самом деле работает ни на каком ни шестом, а одиннадцатом маршруте, а его «коллега» с номером К886НТ164 – на маршруте №53. Плюс ряд автобусов включены в лицензии совершенно других перевозчиков: предпринимателя Аверкиева (В434НР164, В249ВН164), транспортной компании «Дилижанс-2» (К766ХМ164, К746ХМ164)… Возникло ощущение, что между перевозчиками вероятно имеет место быть сговор, по которому одни и те же многострадальные 15 автобусов без особых затрат распространяют как можно больше маршрутов. На автобусе маршрута №7 (МАЗ, номер Е218МЕ) даже имеются явные опознавательные знаки того, что в основное время он вообще-то работает на той же «шестерке». Но надзорные ведомства, почему-то упорно не хотят этого замечать.

Более того. Большинство транспортных средств, успешно перевозящих все это время саратовцев на этих маршрутах (В716НР164, Е926НР164, К820ТН164, X496МХ164, К949ОР164, К886НТ164…), не значатся вообще ни у кого из перевозчиков в лицензиях.

На маршруте №6 за полный круг прошли все те же 15 автобусов вместо заявленных 40

Оценить работу маршрутов №№43 и 38, увы, не представилось возможным. Впрочем, и в объявлении на остановке у «Саратоворгсинтеза» сказано, что №43 ходит лишь в определенные дни – среда, пятница и т.д. Что же касается «тридцать восьмого», то на сайте МКУ «Транспортное управление» указано, что он должен курсировать весь день с интервалом в 40-80 минут - однако за те два часа с 9 утра, что мы дежурили на той же конечной, журналисты его тоже так и не дождались.

Просим считать данную публикацию очередным официальным обращением в УФАС и прокуратуру области.