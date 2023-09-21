ВИЧ-инфекция. Не надо бояться, надо знать!

ГУЗ «Центр-СПИД»: Необходимо помнить, что легче предупредить заболевание, чем лечить

На сегодняшний день перед специалистами, занимающимися ВИЧ стоит одна из важнейших задач – раннее выявление ВИЧ – инфекции. Обследоваться должен каждый! Даже, если по вашему мнению, рисков не было. Дело в том, что вы просто можете о них не знать.

Кто в группе риска по заражению ВИЧ?

Наркозависимые, или те, кто употреблял наркотики в прошлом. Любители острых ощущений так стремятся их получить, что не смущаются использованием одного шприца и нестерильной иглы. А ведь одним из основных путей передачи ВИЧ является кровь, и риск заражения в этом случае исключительно высок.

Другой способ передачи – через грудное молоко. Если будущая мама не знает о своем диагнозе, не получает лечение, то с большей долей вероятности малыш родится с ВИЧ. И даже если повезло, и вирус у ребенка не обнаружен, но мать кормит его своим молоком, то шансов у ребенка остаться не инфицированным практически нет. Обеспечить здоровье детей насколько это в силах родителей – их обязанность! Обследуйтесь на наличие ВИЧ до зачатия, в случае выявления принимайте специальные препараты до и во время беременности, не препятствуйте профилактическим мерам в отношении ребенка и откажитесь от грудного вскармливания.

Третий важный путь распространения вируса – половой (при гетеросексуальных и гомосексуальных контактах). Как вы понимаете, здесь в группе риска абсолютно всё население, вступающее в половой контакт. Необходимо предохраняться с помощью презерватива, если вы не состоите в постоянных отношениях. При надежных отношениях с партнером, обязательно сдайте кровь на ВИЧ вместе и сохраняйте верность друг другу – это залог защиты от вируса.

И к какой бы из вышеперечисленных групп вы не относились, если вирус все же обнаружат, не стоит поддаваться панике. Вашей главной задачей в этом случае станет незамедлительное обращение в ГУЗ «Центр СПИД» для более глубокого обследования и подбора индивидуального лечения. Все препараты на территории Саратовской области пациентам, стоящим у нас на учете, выдаются в полном объеме, причем, совершенно бесплатно.

Лечиться необходимо начать сразу после выявления наличия вируса, чтобы не развился СПИД – последняя, наиболее тяжелая стадия ВИЧ-инфекции. В этом случае иммунитет становится настолько слаб, что не способен бороться с другими инфекциями, к которым организм здорового человека высокоустойчив. А вот человеку со СПИДом бороться с данными вторичными инфекциями попросту нечем. Присоединившиеся на фоне СПИДа инфекции практически не поддаются лечению.

Если начать принимать антиретровирусные препараты на максимально ранних сроках, то можно неограниченно долго жить полноценной жизнью, продолжать работать, создать или сохранить семью.

Необходимо помнить, что легче предупредить заболевание, чем лечить! Именно поэтому рекомендуем заботиться о себе, вести здоровый образ жизни. Это элементарные прописные истины, которые способны сохранить жизнь и здоровье.