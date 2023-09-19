Счастливый мяч «Протона»

Фото: "Фосагро"

Сегодня Балаковский филиал АО Апатит (Группа «ФосАгро») встречал во всех смыслах высоких гостей - волейболисток клуба «Протон-Саратов». В прошлом сезоне они добились бронзы чемпионата России по волейболу среди женских команд суперлиги. На данный момент — это наивысший результат за всю историю клуба.

Победу эту балаковские химики по праву считают и своей. Так исторически сложилось. Компания «ФосАгро» - давний и надёжный партнёр волейбольного клуба «Протон». И это неслучайно. Ведь появился он благодаря инициативе руководства предприятия, которое сегодня носит название «Балаковский филиал АО «Апатит». Тогда команда называлась иначе – «Синяя птица». Меняются времена и названия, а вечные ценности – такие как сотрудничество, остаются.

Фото: "Фосагро"

Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров обратился к спортсменкам: «Знайте, что у вас болельщики в Балаково, Москве и во всех городах присутствия компании «ФосАгро». Мы – спортивная компания. Потому что руководители «ФосАгро» и сами всерьёз занимались спортом. Развитие, здоровый образ жизни, стремление к победам – это верная хорошая дорога. Поэтому «ФосАгро» всеми силами поддерживает развитие детского и профессионального спорта».

ФосАгро поддерживает не только словами. Помимо ежегодного финансирования клуба «Протон» волю к победе игроков стимулируют ещё и подарками. За бронзовый результат в суперлиге компания ФосАгро подарила волейболисткам новый микроавтобус «Hyundai». До побед нужно не только дорасти, но порой и доехать, пошутили по-семейному химики. Первый заместитель министра спорта Саратовской области Александр Абросимов поблагодарил компанию в лице руководства ФосАгро за всемерную поддержку спорта высоких достижений на уровне региона. Социально ответственный бизнес работает на одном поле с аграриями и играет на одном поле со спортсменами.

Фото: "Фосагро"

Было чем поделиться и самим волейболисткам «Протона». Спортсменки провели мастер-класс для воспитанниц волейбольной секции ДРОЗДа. А затем зрителей и участников ждал удивительный матч, в котором сначала «Протон» и команда «ДРОЗДа» сыграли друг против друга, а потом игроки перемешались, и получилось непредсказуемое, яркое противостояние, в котором уже заметно сияние будущих звёзд волейбола.