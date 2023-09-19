фото: Саратовская консерватория

В рамках проекта «”Верни меня России, Боже!” Судьбы и музыка композиторов русской эмиграции» Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова при финансовой поддержке Фонда наследия русского зарубежья в течение 2023 года реализует цикл научно-просветительских и концертных мероприятий, посвященных музыке русских композиторов в эмиграции.

Проект включает в себя серию концертов с исполнением музыки композиторов, чье творчество создавалось как в России, так и за рубежом. Большое значение в их наследии занимает богослужебная музыка, поэтому серия концертов посвящена именно церковно-певческому репертуару (концерты Архиерейского хора Саратовской митрополии, Ансамбля древнерусского певческого искусства, Камерного хора «Viva art»). В концерте, который пройдет на сцене Большого зала Саратовской консерватории 21 сентября прозвучат сочинения разных жанров, созданные композиторами в период эмиграции.

Программа на 21 сентября

На Всероссийской научной конференции «Судьбы и музыка композиторов русской эмиграции», запланированной на 21-22 сентября, с докладами и лекциями выступят ведущие ученые в области гуманитарных наук, занимающиеся вопросами творчества представителей русской эмиграции в разных областях искусства: музыке, литературе, изобразительном и театральном искусстве.

Программа на 29 октября

Проект носит просветительский характер, поскольку позволяет познакомиться с музыкой разных композиторов, чьи произведения не так часто исполняются на концертных площадках. Просветительские лекции о деятельности музыкантов за рубежом, об общих тенденциях в развитии русского искусства в эмигрантской среде и т.п. послужат погружению в мало знакомую сферу широкой аудитории студентов, учащихся колледжей и школ.