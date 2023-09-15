«Заморские невесты и принцы» в Саратове

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6 сентября в 12:00 после выпуска новостей на Радио «Комсомольская правда Саратов» в передаче «Гость в студии» Начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Пономарева Юлия Викторовна рассказала о торжественных событиях Саратовской области.

Многих из тех, кто планирует связать себя «узами Гименея», непосредственно, заинтересовало: можно ли организовать выездную регистрацию и совершить ее в каком-нибудь необычном месте, например, лесу?

Юлия Викторовна сразу же пояснила, что сделать такое – невозможно. «В необычном месте заключить брак нельзя. Регистрация брака, само таинство, происходит только в ЗАГСе, так как запись подписывается именно там. А церемония бракосочетания может проходить и в лесу, и где угодно. Тут важно иметь понимание того, что это две разных вещи.»

В ЗАГСе также возможно проведение годовщин, неважно 5, 10 или 15 лет. Снова прийти сюда спустя время и ощутить ностальгию и «наплыв» эмоций - невероятно. Это, Пономарева подкрепляет своей личной историей, в которой ей удалось уговорить двух своих давних друзей отметить годовщину в самом здании ЗАГС.

- После церемонии, когда мы сели в машину, глава семьи мне говорит: «Слушай, вообще, так удивительно, я вот держал за руку свою Леночку, ощущение, что этих лет не было. Ощущение, вот как тогда, мы в первый раз с ней зашли за руку и больше не было ничего, только она и я.», цитирует начальник управления по делам ЗАГС, показывая мурашки.

Не получилось обойти стороной и необычную регистрацию в костюмах динозавров, во время которой у работников ЗАГСа возник интересный «курьез»: как молодоженам надевать кольца, если вместо рук у них лапки? Этот вопрос, конечно, решился, но, все же, Юлия Викторовна предусмотрительно просит граждан, собирающихся заключить брак, освободить руки для обмена кольцами, если на то есть желание, и для подписания документов. К тому же, в каких бы костюмах ни решили прийти будущие супруги, каждому из них необходимо будет показать лицо, для чтобы регистратор смог идентифицировать их личность по паспорту.

Интересно также, что брак зарегистрированный за границей, перерегистрировать не получится. В такой ситуации нужно принести документы, подтверждающие брак и они, в свою очередь, будут внесены в запись актов гражданского состояния. (Единственное, важно обратить внимание на конкретные страны, в основном экзотические, так как в некоторых из них заключенные браки не признаются в России, но, в целом, с этим редко возникают проблемы.) При этом, свидетельство из ЗАГСа выдано не будет.

А именно на территории Саратовской области, «иностранных мужей» и «заморских невест» в этом году обручилось 154 и 119, соответственно. Больше всего молодоженов было родом из Таджикистана (36 и 43). Остальные из Азербайджана (33 и 25), Армении (21 и 19), Узбекистана (16 и 8), Казахстана (16 и 8), Украины (3 и 3), Германии (3 и 1). Только женихи были из: Египта - 7, Ирака - 4, Беларусь - 4, Польши - 3, Марокко – 2; Сирия, Грузия, Абхазия, Турция, Великобритания, Алжир - 1. И по одной невесте из Венесуэлы, Швейцарии.

Новорожденных в этом году появилось больше всего летом, и тут август опять оказался «урожайнее» всех: 1675 детей. Прямо столько же сколько и бракосочетаний в этом месяце!

И родители в этом году оказались очень креативным. На территории Саратовской области были зарегистрированы малыши с самыми необычными именами! Девочек назвали: Венеция, Лолита, Яхья, Асель, Лукелья, Альяна, Сталина, Анисия, Илария, Юстина, Асинья, Захра, Дария, Дамла; а мальчиков: Тильнас, Лаврентий, Дильнас, Амирлан, Доминик, Одиссей, Чингиз, Веньямин, Анвар, Байсангур, Зейд, Гектор, Гранд, Эрнест, Бронислав, Вагн, Пилон, Идрис.