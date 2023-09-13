Стоит в «Патриоте» «Алеша»

Имя Алеша стало ассоциироваться с героизмом русского солдата-танкиста. Также называют и танк Т-80

В городе Энгельсе Благотворительный фонд содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник» увековечил память о подвиге героев – участников СВО, экипажа танка Т-80 «Алёша». Об этом руководство фонда сообщило в социальных сетях.

Указом президента РФ Владимира Путина танкисты: старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков, Алексей Неустроев были удостоены звания Героев России.

Теперь о выдающихся героях посетителям парка «рассказывает» танк Т-80, находящийся в историческом парке вооружения и военной техники «Патриот» города Энгельса.

Легендарный танк украсила надпись «Алёша», на блоках динамической защиты расположились таблички с именами и фотографиями героев.

«Экипаж «Алёши» – яркий пример Русского солдата, имена которых навсегда останутся в памяти, как пример любви к Отчизне, целеустремлённости, стойкости, сплочённости и несгибаемой воли к Победе»! – подчеркнули в фонде.

Напомним, что летом этого года в сети интернет появились кадры, которые снял оператор беспилотника на запорожском направлении. Здесь у российских позиций целую группу украинской бронетехники встретил всего один наш танк. Экипаж россиян попал под обстрел, но даже в этих условиях уничтожил два танка и шесть броневиков противника. После этого имя Алеша стало ассоциироваться с героизмом русского солдата-танкиста. Также называют и танк Т-80.