В Саратове состоится масштабная бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ

фото: пресс-служба проекта CRM И ПРОДАЖИ

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Уже в этот четверг, 14 сентября, в СОЦНТ имени Л.А. Руслановой пройдет большая бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ в формате TED Talks.

Никаких стереотипных семинаров. CRM И ПРОДАЖИ — это атмосферное шоу света и звука. Лидеры российского бизнеса, медийные звезды и эксперты в области продаж и автоматизации соберутся на одной площадке, чтобы поделиться с участниками личным опытом и секретами успеха.

Спикеры конференции:

Дарья Донцова, писательница, радио- и телеведущая. Самый читаемый автор взрослой литературы, лауреат премий «Бестселлер года» и «Писатель года».

Александр Кравцов, создатель бренда «Экспедиция» и клуба «Бартерия». Основатель форума «100 успешных романтиков».

Алексей Андрианов, владелец сети магазинов «Моя книга». Кандидат экономических наук. Более 15 лет опыта в развитии торговой сети - лидера регионального рейтинга книжных магазинов.

Юлия Киселёва, собственник сети пекарен «Хлебница». Более 7 лет владеет крупной сетью пекарен «Хлебница»: 40 точек в 3 городах России. Открыла сеть 5D-кинотеатров по всей России и детских площадок, владела сетью квестов в Саратове.

Дмитрий Норка, президент Международной ассоциации профессионалов продаж IASP. Расскажет как продавать и зарабатывать, когда все продают похожие товары с одинаковой ценой.

Никита Левин, эксперт по продажам amoCRM. Расскажет как увеличить продажи и привлечь новых клиентов.

amoCRM — это международная IT-компания с десятками тысяч партнеров и сотнями тысяч клиентов по всему миру. Она ежегодно проводит масштабные конференции формата TED Talks и объединяет тысячи предпринимателей по всей стране и за ее пределами.

фото: пресс-служба проекта CRM И ПРОДАЖИ

Кроме того, нередко на мероприятиях выступают и медийные звезды: Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Настя Ивлеева и многие другие.

CRM И ПРОДАЖИ — уникальный проект, объехавший более 20 городов России и собиравший более 80 000 предпринимателей-участников. Спикеры поделятся главными трендами IT и стартапов и расскажут о современных технологиях автоматизации. Реальные предприниматели и основатели успешных компаний на примере личных кейсов разберут не только свои успехи, но и провалы.

14 сентября, СОЦНТ имени Л.А. Руслановой по адресу: г. Саратов, ул. им. М.В. Ломоносова, д. 20. Начало регистрации в 9:00.

Регистрация на сайте конференции.

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