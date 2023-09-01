Нефтяников взращивают смолоду

Особое внимание молодым работникам и специалистам уделяется и после заключения трудового договора

В преддверии профессионального праздника в компании «Саратоворгсинтез» рассказали о работе по наращиванию кадрового потенциала.

Завод работает над развитием связи «колледж + вуз + производство». Работа со студенческой молодежью строится, в основном, в рамках стажировок и практик, доступных на старших курсах. На предоставленных рабочих местах под руководством ответственных за практическое обучение практиканты выполняют пусть несложные работы, но это позволяет познакомиться с условиями труда, оценить, насколько молодой специалист сможет встроиться в структуру завода и соответствовать профессиональным стандартам.

Особое внимание молодым работникам и специалистам уделяется и после заключения трудового договора. В Группе «ЛУКОЙЛ» создан и уже много лет работает Совет молодых специалистов, молодежь со всех регионов России постоянно обменивается опытом в рамках профильных форумов и командообразующих мероприятий, развивает лидерские качества. Для повышения уровня развития молодежи и эффективного мониторинга достижений молодых сотрудников принято решение к 2024 году во всех обществах Совета молодых специалистов внедрить «Балльно-рейтинговую систему».

В «Саратоворгсинтез» отлично знают о том, что за молодыми кадрами будущее предприятия, поэтому вкладывают ресурсы в это будущее уже сегодня.