«Частовщина» какая-то!

Все собравшиеся единодушно высказались о серьезных проблемах в работе Россельхознадзора

17 августа, в Саратове, в корпусе медицинского предуниверсария состоялись депутатские слушания на тему: «О практике реализации законодательства при осуществлении контроля (надзора) в сфере ветеринарии, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения».

Открывал слушания председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев. Данный созыв Думы примечателен тем, что слушания проводятся уже в десятый раз, и сейчас, в разгар уборочной заявленная тема имеет огромное значение с точки зрения снижения потерь урожая сельхозкультур и повышения качества продукции агропромышленного комплекса и обеспечения населения безопасными продуктами питания.

Спикер регпарламента рассказал, что необходимо выстраивать грамотную совместную работу по допуску в область лишь качественных семян отечественной селекции, требует контроля качество семян, племенной продукции, агрохимикатов. По его мнению, назрела необходимость серьезных изменений в вопросах пресечения незаконного выпаса сельскохозяйственных животных, незаконного оборота продукции животноводства, о чем Думу просят многие сельскохозяйственные товаропроизводители и органы местного самоуправления.

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям Алексей Частов озвучил показатели по государственному земельному надзору, надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, фитосанитарному надзору, ветеринарному надзору и анализ эпизоотической обстановки.

Участники слушаний подвергли острой критике работу непосредственно Алексея Частова

Частов отметил, что в рамках госземнадзора обследовано 140 тыс. га земель сельхозназначения, при условии того, что общая площадь таких земель составляет около 8 миллионов га. Ведомством было выявлено 754 нарушения на площади почти в 90 тыс. га, и выдано 31 предписание в отношении лиц, не использующих земли в сельхозпроизводстве. При этом, количество введенных в эксплуатацию при помощи Управления земель составило лишь 6,8 тысяч га. Члены регионального парламента остались недовольны докладом чиновника. Депутатский корпус засыпал руководителя ведомства острыми вопросами.

Поднимались вопросы по поводу мер реагирования Россельхознадзора в отношении собственников животных, уклоняющихся от исполнения требований ветеринарных правил в очагах заболевания бруцеллезом и лейкозом и неблагополучных пунктах.

- Мы отслеживаем животных, которые должны поступить на бойню. Но бывают случаи, когда владельцы умалчивают о случаях заражения бруцеллезом и распространяют мясо больных животных. Есть прецедент в Ровенском районе, который мы сейчас отрабатываем, – сообщил Частов, подчеркнув, что распространение бруцеллеза – уголовная статья.

Следующим вопросом стало возбуждение уголовных дел в отношении недобросовестных владельцев скота, и глава Россельхознадзора подчеркнул, что обращаться в суд у ведомства нет полномочий.

- Какие меры принимают в вашем управлении по введению в севооборот неиспользованных земель сельхозназначения? Вопрос как в целом по региону, так и конкретно по Федоровскому району, - поинтересовалась депутат Мария Усова.

- Новый федеральный закон позволяет изымать неиспользуемые земли, и уже есть прецеденты - без конкретики отвечает чиновник, пояснив, что введение в оборот является основной задачей управления.

- А конкретно на Федоровском районе можно ли акцентировать внимание? - вновь интересуется Усова.

Депутат областной Думы Мария Усова подняла вопрос ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель

Тему Федоровского района депутат затронула неслучайно. В прошлом году ситуация в Федоровском районе вышла на главные страницы областных изданий - из-за спора между фермерами и ООО «Агровита» неиспользованными стояли 48 тыс. га плодородной земли.

И вновь конкретного ответа нет. Чиновник предложил муниципальному контролю предоставлять информацию, после чего ведомство будет выезжать на место и проводить проверки.

Глава Озинского района Антонина Галяшкина подняла острую тему пропажи зараженного скота. Район граничит с Казахстаном, и ветеринарная обстановка там требует особого контроля. Между тем, в 2022 году без ведома региональной ветеринарной службы из пограничного района в неизвестном направлении исчезли 20 голов крупного рогатого скота, больного бруцеллезом, а также 685 голов животных, больных лейкозом. Кроме того, в этом году потеряли 6 нездоровых особей. Галяшкина отметила, что почти весь скот находится в личных подсобных хозяйствах.

- Когда 20 голов скота с бруцеллезом в Ровенском районе пропадают из поля зрения специалистов, разве это не может не беспокоить? Получается, что меры, которые принимаются управлением Россельхознадзора, неэффективны, - указала Галяшкина и предложила инициировать введение штрафов для владельцев, которые уклоняются от вакцинации животных.

Частов ответил, что животных, которые не имеют хозяев, невозможно мониторить. Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщил, что с 1 сентября маркировка сельскохозяйственных животных станет обязательной. Глава Ершовского района Светлана Зубрицкая возразила, что Россельхознадзор не ведет с жителями никакой разъяснительной работы.

- До ввода обязательного биркования животных остается две недели, и я не вижу каких-то разъяснений, не вижу, чтобы кто-то этим занимался, - возмутилась глава. Нужен четкий алгоритм действий, чтобы все понимали зону ответственности.

Принципиальную для аграрного сектора области проблему озвучил председатель совета директоров ЗАО «Племзавод Трудовой» Сырем Байзульдинов. Регион лишился возможности продавать молочную продукцию в России и соседним странам из-за неблагополучной обстановки по вакцинации крупнорогатого скота.

Аграрий жестко раскритиковал как выступление чиновника, так и действия его ведомства. По словам Байзульдинова, Частов не приезжает на предприятия, не знаком с молодыми руководителями, не проявляет инициативы.

- Я какой раз слушаю ваш отчет – вы и сейчас отвечаете, как ребенок. Нет законов, нет бумаг, нам сообщите, нам скажите. Но вы федеральный орган, - отметил Байзульдинов. - Вот вы сказали, что Саратовская и Самарская области неблагополучны без вакцинации. Кто в этом виноват? Я вам сейчас расскажу. В 2019 году ветеринарную службу области возглавляли вы. Когда был ящур в Казахстане, и надо было прививать 6 районов области, вы дали указание не прививать. Поэтому и решение было принято, что наша область неблагополучная, - обратился фермер к Частову.

Хозяйство Байзульдинова входит в топ-30 крупнейших молочных хозяйств в России, и в десятку лучших по надою. За год ЗАО «Племзавод Трудовой» производит 60 тысяч тонн молока - это половина всего объема производства в Саратовской области. Парадокс в том, что реализовать свою продукцию племзавод не может, так как область признана неблагополучной по вакцинации скота. Виной тому отсутствие прививок КРС, которые не сделали вовремя.

С выгодными предложениями о поставках на Байзульдинова выходили Республика Башкортостан, Краснодарский край, Казахстан.

- Но я не могу продать им молоко! – фермер не скрывает эмоций - Известная фирма, производитель йогуртов, выходит на меня, говорит, «дай мне молоко, я на 2,5 рубля больше заплачу»! А мы не можем вывезти продукцию никуда, кроме Самары! А вот в регионах, начиная с Волгограда и южнее, привили все поголовье, когда вы не дали указания привить. И теперь они имеют возможность куда угодно вывозить продукцию.

От последствий этих решений страдает экономика предприятия, люди, которые на нем трудится, объяснил фермер.

- Михаил Александрович, мы не доверяем им, не доверяем ни руководителю ведомства, ни заместителю. Я сейчас говорю не только от своего лица, а от лица многих хозяйственников, которые просто махнули рукой. Мы просим признать работу ведомства неудовлетворительной, -заявил Байзульдинов.

- Россельхознадзор работает как плохо смазанная телега – поддержал агрария глава профильного комитета Саратовской областной Думы Иван Бабошкин. – Облдеп подчеркнул, что термин «частовщина» про термин появился в обиходе у сельхозтоваропроизводителей не просто так.

По словам Бабошкина, муниципалы криком кричат от потравы скота уже несколько лет.

- Почему главы районов остаются с проблемами сельского хозяйства один на один, хотя главные полномочия именно у Россельхознадзора? Необходимо наладить взаимодействие! Куда делись сотни голов скота? Рядом Казахстан, сайгаки переходят через границу тысячами. Все полномочия у вас есть, - сурово отозвался Бабошкин.

- На Россельхознадзоре лежит большая ответственность. При этом важно не «задушить» фермеров лишними проверками, не от влекать от напряженной работы, а выстроить чёткий, понятный всем участникам рынка механизм. Заметил у руководителя ведомства какую-то невнимательность и отстраненность, явную недоработку по конкретным направлениям, отсутствие понимания последствий за те или иные решения, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Антонов.

Черту под обсуждением подвел Михаил Исаев, который подчеркнул, что все собравшиеся единодушно высказались о серьезных проблемах в работе Россельхознадзора и лично Частова, ведомство которого должно стоять на страже продовольственной безопасности региона.

- Продовольственная безопасность - это то, с чего все начинается, за что вы и отвечаете. Берешь животноводство - у хозяйств претензии. Почему? - Поля в химии. Вы сталкиваете между собой тех, кто владеет охотугодьями и сельхозземлями, а вы в стороне. Вопросы вам задали все политические партии, муниципалитет, сельхозпредприятия, а если бы пригласили всех районных глав, слушания растянулись бы на два дня, столько к вам вопросов – раскритиковал он работу ведомства.

Спикер пообещал доложить о ситуации губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.

- Необходимо кардинально менять ситуацию, потому что речь в данном случае идет о благополучии населения и продовольственной безопасности - завершил спикер регпарламента. На устранение проблемной ситуации Алексею Частову отвели полгода.