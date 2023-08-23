В Саратове две мошенницы пытались ограбить пенсионерку и сорвались с 7 этажа

фото: телеграм-канал "ЧП-Саратов"

Напомним, 21 августа, в Саратове произошло ЧП. При падении с дома № 228/244 по улице Посадского погибли две женщины. Прибывшие на место происшествия представители следственного комитета сообщили, что тела двух женщин у девятиэтажки нашли местные жители, а медики зафиксировали смерть погибших.

Согласно информации следователей, две женщины в возрасте 35-40 лет примерно в 16:00 проникли в квартиру одной из пенсионерок, живущих на 7 этаже. Незваные гостьи собирались ограбить 82-летнюю женщину, и замысел фактически удался, обманным путем они завладели 140 тысячами рублей, отложенных пожилой женщиной, но в квартиру неожиданно вернулся 56-летнйи местный житель, сын пенсионерки. Поняв, что происходит, мужчина запер входную дверь и упомянул, что вызвал полицию.

фото: телеграм-канал "ЧП-Саратов"

Пока стражи порядка ехали на место трагедии, злоумышленницы попытались улизнуть через балкон, перелезая на этаж ниже, но сорвались.

Производится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.