фото: ЧП Саратов

В Саратове две женщины разбились при падении с 7 этажа. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня. 21 августа, В Кировском районе Саратова произошло ЧП. На улице Посадского, 228/244 две женщины выпали из окна 7-го этажа. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали их смерть.

Как сообщает телеграм-канал «ЧП-Саратов», две женщины пришли в квартиру к пенсионерке с целью кражи. В это время домой вернулся сын пожилой горожанки, после чего женщины пытались скрыться от него через окно 7-го этажа и упали.

На вид погибшим 30-35 лет. Все обстоятельства трагедии выясняются. Назначена судмедэкспертиза.