В Саратове жизнь пострадавшего из-за вейпа подростка поддерживают с помощью спецоборудования

Глава минздрава области посетил пострадавшего подростка

В Саратове жизнь пострадавшего из-за вейпа 15-летнего подростка врачи поддерживают с помощью спецоборудования. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Напомним, мальчик поступил в отделение после курения вейпов. Ему стало плохо в компании — закружилась голова, пошла пенистая кровавая мокрота, затем подросток потерял сознание. Он был экстренно доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Саратовской Клинической больницы в тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, состояние пациента остается тяжелым. У него поражены легкие и сердце, а также зафиксировано поражение головного мозга.

- Работа сердца ребенка поддерживается специальными препаратами, функция внешнего дыхания обеспечивается аппаратом искусственной вентиляции легких, подросток находится в коме. Проводится постоянный мониторинг и коррекция обменных нарушений. Врачи и медицинские сестры отделения реанимации продолжают бороться за жизнь ребенка, - пишет Олег Костин.