После курения вейпа подростку из Саратова требуется пересадка сердца

фото несет иллюстративный характер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Саратовскому подростку, который отравился вейпом, требуется пересадка сердца. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

Министр здравоохранения Олег Костин вместе с зампредом правительства Саратовской области Сергеем Егоровым сегодня посетили ребенка и уточнили его состояние. По словам главы областного минздрава, ребенку требуется пересадка сердца, и вопрос об операции решается в срочном порядке.

Напомним, вечером, 29 мая, в отделение реанимации и интенсивной терапии Саратовской Клинической больницы скорая помощь доставила 15-летнего подростка в тяжелом состоянии. Мальчику стало плохо после курения вейпа в компании — закружилась голова, пошла пенистая кровавая мокрота, затем подросток потерял сознание.

Первые реанимационные мероприятия пришлось проводить сотрудникам скорой помощи, но по прибытии в больницу у школьника начался отек легких, отказывало сердце. Медикам удалось запустить сердце ребенка, но работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментами.

Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер прокомментировал состояние мальчика сегодня, 1 июня.

— Мы прикладываем все усилия, чтобы ребенок выжил. Ребенок находится в искусственной коме, чтобы организм не сопротивлялся аппарату искусственного дыхания, состояние остается крайне тяжелым, поражены легкие и сердце. За него дышит аппарат ИВЛ, за биение сердца отвечают специальные лекарственные препараты. Мы приложим все усилия для благоприятного исхода, — высказался Грайфер.