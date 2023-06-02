Саратовцы голосуют за серебряную медаль

Фото: Минпросвещения России

Жителям Саратова предложили поучаствовать в опросе в телеграм-канале «Комсомольская правда-Саратов» о возвращении серебряной медали в школах. По результатам голосования выяснилось, что 84% положительно относятся к подобной форме поощрения. Среди них большая часть (50%) поддержала данную идею при условии, что она будет давать некоторое преимущество при поступлении в ВУЗы или другие учебные заведения.

Результаты голосования

Хорошей мотивацией серебряную медаль посчитали 34 %. Нейтральное отношение к вопросу заняли 11%, негативно к введению медали отнеслись 5%.

Напомним, что министр просвещения Сергей Кравцов на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил, что наряду с золотой, школьники смогут получить серебряную медаль в 2024 году. На федеральном уровне медаль отменена с 2014 года, однако регионы смогут самостоятельно ее ввести для поощрения выпускников.