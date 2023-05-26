Для саратовских выпускников могут вернуть серебряные медали в 2024 году

Источник: Минпросвещения России

Серебряная медаль сможет стать одним из способов поощрения саратовских выпускников. Наряду с золотой, школьники смогут получить серебряную медаль в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня». «Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернём серебряные медали», – отметил Сергей Кравцов. Серебряная медаль указывает на вторую степень отличия в школе после золотой. На федеральном уровне она перестала вручаться с 2014. Однако регионы могут самостоятельно вводить способы и виды поощрений для выпускников. Одним из них может стать серебряная медаль регионального уровня.