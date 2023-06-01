Фото: Архив КП
В Саратове отравившегося вейпом 15-летнего подростка ввели в искусственную кому. Об этом сегодня, 1 июня, на брифинге министерства здравоохранения Саратовской области рассказал заместитель главы ведомства Денис Грайфер.
Состояние мальчика врачи оценивают как крайне тяжелое. У подростка поражены легкие и сердце. Медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения.
Состояние мальчика врачи оценивают, как критическое.
-Врачи колят препараты, чтобы сердце продолжало биться. Делать долгосрочный прогноз нельзя, — уточнил Грайфер.
Напомним, подросток был госпитализирован с улицы Одесская вечером 29 мая с отправлением неизвестным веществом и отеком лёгких. Следователи и прокуратура ведут проверку.
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