Фото: Архив КП

В Саратове отравившегося вейпом 15-летнего подростка ввели в искусственную кому. Об этом сегодня, 1 июня, на брифинге министерства здравоохранения Саратовской области рассказал заместитель главы ведомства Денис Грайфер.

Состояние мальчика врачи оценивают как крайне тяжелое. У подростка поражены легкие и сердце. Медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения.

Состояние мальчика врачи оценивают, как критическое.

-Врачи колят препараты, чтобы сердце продолжало биться. Делать долгосрочный прогноз нельзя, — уточнил Грайфер.

Напомним, подросток был госпитализирован с улицы Одесская вечером 29 мая с отправлением неизвестным веществом и отеком лёгких. Следователи и прокуратура ведут проверку.

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