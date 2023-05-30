19 лет за смерть дочки и внуков: бабушку-отравительницу из Саратова осудили присяжные

Лидия рассказала все о свое преступлении

19 лет колонии за убийство родной дочери и трех внуков: присяжные вынесли вердикт по делу бабушки-отравительницы из села Александровка Саратовской области. 51-летняя Лидия Ширяева восприняла его спокойно - почти год она провела под стражей, после того, как в августе 2022 года призналась в страшном преступлении.

На похоронах плакала вместе со всеми

В декабре 2021 года она приготовила своим близким молочный суп, разлила по тарелкам, посыпала как сахаром ядом. Накрыла на стол, а потом смотрела, как ее 21-летняя дочь-инвалид и внуки 3, 5 и 7 лет умирают. 3-летний Миша и 5-летняя Рита скончались сразу. 7-летнего Диму увезли в больницу, также как и 23-летнюю дочку - бабушка поехала с ними, сидела рядом с врачами, молилась. Тогда никто не понял, что произошло. Да и могли бы жители небольшой деревни - всего-то 250 человек - подумать, что прямо на их глазах разворачивается шексировская драма. Решили, что все просто: малыши и их тетя чем-то отравились, бывает. К тому же пришло подтверждение: за несколько дней до трагедии в доме травили насекомых. Наверное, яд остался в доступном месте, попал в еду...

Бабушке помогали всем селом: собрали деньги на похороны, сочувствовали: как же это, потерять разом всех близких. К тому же недавно у Лидии умер муж! Остался на белом свете один сыночек Александр, он много работает - на том же заводе, что и отец.

Следователи, впрочем, все же имели к бабушке несколько вопросов - в момент отравления она была вместе с погибшими дома, но выжила и даже проблем с желудком не заработала. Но допросы прошли впустую, женщина только плакала и отвергала любые подозрения.

Прошли похороны. О трагедии в селе забыли, все занялись своими делами. Наступило лето, а вместе с ним и домашние хлопоты, огородные работы. Никто и не вспоминал о погибшей семье. А вот Лидию, как оказалось, терзала совесть. И в августе она пришла в полицию с признанием: я отравила! Сама накормила отравой и дочь и внуков.

- 11 декабря я начала готовить ужин, спросила у внуков, что они хотят. Они сказали - лапшу в молоке. Я добавила соль для вкуса, поставила, чтоб остывало. Пока все отвлеклись, я вышла на улицу и занесла пакетик с отравой. Я знала, что у мужа в бардачке машины лежит отрава. Добавила в суп, размешала. Потом накормила этим супом внуков и дочь, - женщина рассказывала о своем поступке абсолютно спокойно. Впрочем, также она вела себя и потом, на суде. Прорнила только:

- Я устала их всех содержать. Боялась, что денег не хватит.

Соседи говорят, что бабушка любила внуков

После смерти мужа впала в депрессию

Преступление шокировало сельчан. Никто и подумать не мог, что в обычной деревенской семье, не маргинальной, кипят такие страсти. Ширяевы переехали в село два года назад. В большом доме жила сама Лидия с мужем, 23-летняяя дочь - тоже инвалид с тяжелой формой ДЦП, сын Александр и трое его детей. Жена Александра уже давно уехала в Москву, изредка звонила домой по видеосвязи и малышами не интересовалась. Дети ходили в детсад, бабушка забирала их домой, интересовалась жизнью и успехами. А кому еще? Папа работает, маму и вовсе пора родительских прав лишать.

Беды ничего не предвещало. В селе голодным не останешься. Лидия занималась огородом, ее муж работал, сын тоже трудился. Но в октябре 2021 супруга не стало. Он попал в ДТП, получил тяжелые травмы и выкарабкаться не смог.

Как рассказывают соседи, после этого Лидия впала в депрессию. Она перестала общаться с людьми, много плакала. Видимо, именно тогда она подумала, что теперь не справится с содержанием родных. И решила отправить их на от свет.

Соседи говорили, что и внуков, и дочку женщина очень любила, но именно на ней было содержание дома, закупка продуктов. В какой-то страшный момент она решила, что должна убить родных...

Когда Лидию арестовали, ее сын плакал: не верю, что мама - убийца. А она держалась спокойно: видимо, за полгода смирилась с мыслью о неотвратимости наказания. Уже в полиции рассказала: взяла яд в машине супруга, подсыпала в еду. Все осознавала, хотела отравить. Психиатрические экспертизы показали, что женщина вменяема. Именно поэтому ей и дали 19 лет колонии - полная мера ответственности.

Как сейчас живет сын Лидии - неизвестно, из села он уехал, не смог пережить свалившегося горя.