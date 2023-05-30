Отравившую трех внуков и дочь-инвалида саратовчанку приговорили к 19 годам тюрьмы

фото: СУ СКР

Сегодня, 30 мая, Саратовский областной суд вынес приговор 50-летней жительнице Марксовского района Саратовской области Лидии Ширяевой.

Женщина признана виновной в отравлении дочери-инвалида и своих троих малолетних внуков. Приговор вынесли коллегия присяжных.

Напомним, вечером 11 декабря 2021 года 49-летняя на тот момент Ширяева сварила для трех малолетних внуков молочный суп-лапшу. Затем она подсыпала в кушанье яду и накормила не только трех, пяти и семилетнего детей, но и свою 23-летнюю дочь-инвалида. Трехлетний Миша и пятилетняя Рита умерли в этот же вечер. Их тети и семилетнего брата не стало через два дня. Их сердца перестали биться в реанимации районной больницы.

Суд квалифицировал действия Ширяевой как умышленное причинение смерти четырем лицам – троим малолетним, а также потерпевшей, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

В свою очередь судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость женщины. Во время допросов Ширяева призналась, что боялась не потянуть содержание семьи материально. После трагической смерти мужа в ДТП она лишилась источника доходов и не знала, как прокормить детей.

Так, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, Саратовский областной суд признал Ширяеву виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы сроком на 1 год.