Отравившую внуков и дочь Лидию Ширяеву из Марксовского района признали виновной

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В уголовном деле марксовской отравительницы Лидии Ширяевой поставлена точка. Собранных отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Саратовской области доказательств оказалось достаточно, чтобы коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении 50-летней женщины, расправившейся со своей семьей.

Трагедия, произошедшая 11 декабря 2021 года в селе Александровка Марксовского района, потрясла жителей региона. 49-летняя на тот момент Ширяева сварила для трех маллоетних внуков молочный суп-лапшу. Затем она подсыпала в кушанье яду и накормила не только трех, пяти и семилетнего детей, но и свою 23-летнюю дочь-инвалида. трехлетний Миша и пятилетняя Рита умерли в этот же вечер. Их тети и семилетнего брата не стало через два дня. Их сердца перестали биться в реанимации районной больницы.

Судмедэксперт вскоре назвал причину гибели семьи. Все четверо отравились. "КП-Саратов" рассказывало об этой леденящей душу истории. Если в первые дни после трагедии односельчане считали причиной отравления произведенную накануне в доме Ширяевых инсектицидную обработку, через год следователи арестовали бабушку. Она сама призналась в убийстве.

Последовал большой объем следственных и процессуальных действий, ряд судебных экспертиз, комплексные химико-токсикологические экспертизы. Во время допросов подозреваемая на месте преступления показала, как расправлялась с родственниками. Она в деталях рассказала об обстоятельствах преступления, как достала из бардачка мужа яд, как добавила его в суп вместе с солью.

Коллегия присяжных заседателей признала Лидию Ширяеву виновной. На основании вердикта судом будет постановлен приговор.