В семи селах Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы

Фото: Архив КП
Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
В семи селах Хвалынском районе Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы. Информацию распространил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Алик Сабрига.
ЧП произошло в свинокомплексе ООЩ «Свинокомплекс Хвалынский», расположенном в селе Акатная Маза. Там была выявлена африканская чума свиней. В связи с этим с 20 мая на территории населенного пункта был введен карантин и режим ЧС. В Сосново-Мазинском муниципальном образовании введён режим ЧС с 22 мая. В радиус карантина попали семь сел.
По имеющейся информации, в связи с угрозой распространения заболевания, предполагается уничтожить восемь тысяч поголовья свиней.
- Животные застрахованы и предприятие пострадает минимально, - отметил глава муниципалитета.
Сейчас уже определены площадки для сжигания погибших животных. Планируется проведение комплекса мер по дезинфекции, установленного правилами ветеринарного надзора.
Посещение зараженной зоны запрещено. Территория свинокомплекса объявлена закрытой.