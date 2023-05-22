В семи селах Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы

Фото: Архив КП Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В семи селах Хвалынском районе Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы. Информацию распространил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Алик Сабрига.

ЧП произошло в свинокомплексе ООЩ «Свинокомплекс Хвалынский», расположенном в селе Акатная Маза. Там была выявлена африканская чума свиней. В связи с этим с 20 мая на территории населенного пункта был введен карантин и режим ЧС. В Сосново-Мазинском муниципальном образовании введён режим ЧС с 22 мая. В радиус карантина попали семь сел.

По имеющейся информации, в связи с угрозой распространения заболевания, предполагается уничтожить восемь тысяч поголовья свиней.

- Животные застрахованы и предприятие пострадает минимально, - отметил глава муниципалитета.

Сейчас уже определены площадки для сжигания погибших животных. Планируется проведение комплекса мер по дезинфекции, установленного правилами ветеринарного надзора.

Посещение зараженной зоны запрещено. Территория свинокомплекса объявлена закрытой.