Новый очаг АЧС выявили под Саратовом

Архив КП Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Хвалынском районе обнаружен очаг африканской чумы свиней. Информацию распространила администрация другого МО – Духовницкого.

В связи со сложившейся ситуацией руководство района опубликовало в телеграм-канале список рекомендаций, которым должно следовать население во избежание распространения АЧС. В частности, саратовцам напомнили о неминуемости карантина в радиусе 20 километров от очага африканской чумы свиней. Также чиновники рассказали, насколько страшно заболевание, и как живуч вирус.

Локация нового очага заболевания в Хвалынском районе не уточняется.