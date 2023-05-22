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НовостиОбщество22 мая 2023 7:35

Новый очаг АЧС выявили под Саратовом

Чиновники районных администраций обратились к населению с рекомендациями о недопущении распространения заболевания
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Хвалынском районе обнаружен очаг африканской чумы свиней. Информацию распространила администрация другого МО – Духовницкого.

В связи со сложившейся ситуацией руководство района опубликовало в телеграм-канале список рекомендаций, которым должно следовать население во избежание распространения АЧС. В частности, саратовцам напомнили о неминуемости карантина в радиусе 20 километров от очага африканской чумы свиней. Также чиновники рассказали, насколько страшно заболевание, и как живуч вирус.

Локация нового очага заболевания в Хвалынском районе не уточняется.