Студенты саратовского театрального института представили на сцене ТЮЗа позднюю пьесу А.Н. Островского «Таланты и поклонники»

Фото Армена Осипяна

13 и 14 мая на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась премьера дипломного спектакля «Таланты и поклонники» студентов 3-го курса театрального института СГК им. Л.В. Собинова. Постановку по пьесе А.Н. Островского представили студенты мастерской заслуженного артиста РФ Игоря Баголея и Любови Баголей. «Таланты и поклонники» - заключительная премьера театрального сезона, которая может быть по праву приурочена к 200-летию со дня рождения патриарха отечественной драматургии А.Н. Островского.

На академической сцене Саратовского ТЮЗа уже с успехом идет дипломная работа 3-го курса – спектакль-цугцванг «Плохие парни», в основе которой пьеса английских драматургов Рея и Майкла Куни. С произведением отечественной драматургии студентам предстоит работать впервые.

Фото Армена Осипяна

Творчество А.Н. Островского является основой национального театрального репертуара. Пьеса «Таланты и поклонники», написанная в 1881 году, практически завершает художественную систему классика. Драматург в первой половине 80-х годов ищет в образе женщины-героини идеал, поэтому обращается к образу актрисы с возвышенным представлением о жизни. Внутренний мир героинь полон самоотверженности и благородства. В связи с этим в пьесе впервые появляется образ провинциальной актрисы. В «Талантах и поклонниках» воплощается традиционный для поздней драматургии А.Н. Островского конфликт «идеального» и «житейского».

В центре нового спектакля – бедная провинциальная актриса Александра Негина, чувствующая силу призвания, и враждебное высокому искусству общество меркантильных «поклонников». Героине необходимо сделать непростой выбор: сохранить свое достоинство или получить неминуемое положение содержанки, ради того, чтобы блистать на сцене и погрузиться в возвышенный мир театра. Роль Александры Негиной исполняют студентки Милана Делавер и Татьяна Заиончковская.

- Чтобы сделать выбор, который повлияет на твою жизнь, нужно быть сильным. Такие люди берут на себя ответственность, слабые – отдаются судьбе, - поделился с «КП-Саратов» исполнитель роли Великатова Владислав Абраменко.

Режиссер нового спектакля Любовь Баголей признается, что с данным курсом не планировала ставить пьесу «Таланты и поклонники». Студенты сами принесли её для работы с отрывками из классической драматургии. Молодым артистам интересны проблемы, затрагиваемые в выбранной пьесе: дело в том, что А.Н. Островский осмысляет в ней феномен таланта и природу провинциального театра. После нескольких разборов началась работа, и впоследствии появился фундамент предстоящего спектакля. Главные роли исполняют два состава.

- Самым сложным, наверное, было правильно уловить отношение моего персонажа к «представителям первого ряда кресел», отношение к Негиной и её жениху. Необходимо было понять, где Великатов говорит искренне, а где ведет свою игру, - рассказал журналистам «КП-Саратов» Владислав Абраменко.

Фото Армена Осипяна

Новый дипломный спектакль «Таланты и поклонники» выдержан в классическом ключе: сценография и галерея костюмов (худ. Ольга Колесникова), созданные для новой работы, не нарушают эмоциональный тон А.Н. Островского, нетленная пьеса драматурга звучит со сцены практически в первозданном виде. В ткань нового спектакля органично вошли вокальные и хореографические номера, призванные усилить эстетический заряд выбранной пьесы. Исполнительница Александры Негиной исполняет «Колыбельную» П.И. Чайковского и номер из оперетты Ф. Легара «Веселая вдова».

Студенческие спектакли, по словам Любови Баголей, заряжают зрителей мощной энергией, в них есть отчаянное погружение в предлагаемые обстоятельства. Неслучайно, дипломные постановки пользуются особой зрительской любовью.

Хореографические номера подготовила студента курса Милана Делавер, также в новой постановке используется хореография Мориса Бежара и Касьяна Голейзовского. Художественный руководитель постановки – заслуженный артист РФ Игорь Баголей.

Следующий показ состоится 22 июня. Возможна покупка билета по «Пушкинской карте».

О другой знаковой премьере ТЮЗа, спектакле по повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника», читайте в материале от 1 мая.