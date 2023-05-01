Саратовский ТЮЗ представил главную премьеру весны - спектакль по повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника»

Спектакль по повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника»

30 апреля на Большой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась премьера спектакля по повести «Рони, дочь разбойника». К классике шведской литературы обратился приглашенный режиссер Сергей Агафонов – выпускник Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства (мастерская Г. Козлова), актер («Союз спасения», «Купе 6»). «Рони, дочь разбойника» - третье произведение Астрид Линдгрен, представленное в действующем репертуаре Саратовского ТЮЗа. С успехом на сцене театра идут спектакли «Мы – на острове Сальткрока» и «Эмиль из Лённеберги».

Спектакль по повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника»

Астрид Линдгрен – детская писательница, творчество которой было отмечено многими авторитетными литературными наградами. Во второй половине 50-х годов Линдгрен получила медаль от Королевства Швеции за литературные достижения, а также премию Ганса Христиана Андерсена. Ключевые персонажи художественной системы Линдгрен – Пеппи Длинныйчулок и Карлсон – принесли шведской писательнице всемирную любовь. Поздняя повесть «Рони, дочь разбойника» была написана в 1981 году. Уже через три года произведение экранизировал шведский режиссер Таге Даниэльссон, а в 1987 году фильм был дублирован на русский язык. Близкой к первоисточнику является экранизация японского режиссера Горо Миядзаки, вышедшая в прокат в 2014 году: 26-серийный мультипликационный фильм детально передает фабулу сказочной повести.

Спектакль «Рони, дочь разбойника» - это искренняя история дружбы Рони и Бирка, детей атаманов двух разбойничьих шаек. Их отцы постоянно враждуют межу собой, чего и требуют от своих детей. Однако Рони и Бирк мыслят по-другому, им чужды разбойничьи обычаи отцов. Ни отчаянные поступки родителей, ни опасные пропасти лесного замка и его обитатели не могут противостоять истинной дружбе и настоящей любви.

Спектакль по повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника»

В центре новой постановки – проблема отцов и детей, а также формирование личности ребенка. Линдгрен осмысляет природу дружбы и показывает силу и ценность этого феномена. Режиссер нового спектакля впервые работает с труппой саратовского ТЮЗа. Создатели постановки погружают зрителей в мир сказочной повести Линдгрен – суровый лесной замок, используя все средства современного театра: звучат раскаты грома, шумит вода, а в центре сцены возведена опасная пропасть.

Актеры работают под сложным гримом, а также исполняют различные вокальные композиции. В спектакле звучат песни, написанные Борисом Бирманом. Художник-постановщик Елена Жукова также создает галерею колоритных костюмов со скандинавскими элементами. Сказочные существа волшебного леса тюхи и витры встречают юных зрителей уже в фоей театра.

В спектакле заняты артисты Алексей Анисимов, Жанна Волошина, Владимир Егоров, Эльвира Иртуганова, Алексей Кривега, Павел Лазарев, Юлия Мещерякова, Евгений Сафонов, Марина Селиванова, Михаил Селиванов, Александр Степанов, Александр Тремасов и Артем Яксанов. В спектакле также задействованы студенты 3-го курса театрального института СГК имени Л.В. Собинова мастерской заслуженного артиста РФ Игоря Баголея и Любови Баголей. Роль Бирка исполняет студент Дмитрий Ахметшин.

Следующие показы спектакля состоятся 28 мая в 11 и 16 часов. Спектакль входит в программу «Пушкинская карта».